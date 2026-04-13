VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

Timberwolves valis Garnetti 1995. aasta draft'is viienda valikuna ning ääremängija andis endast järgmise 12 hooaja jooksul kõik, võites 2000. aastal olümpiakulla ja 2003-04 hooajal NBA kõige väärtuslikuma mängija auhinna.

Timberwolves jõudis kaheksal järjestikusel aastal ka play-off'i, kuid esimesel seitsmel aastal ei suudetud karmis läänekonverentsis avaringist edasi saada. Garnett kandis oma MVP hooajal Minnesota läänes esikohale ja play-off'is alistati Denver Nuggets, siis seitsmes mängus Sacramento Kings, kuid Kobe Bryanti ja Shaquille O'Neali Los Angeles Lakers lõpetas Timberwolvesi suurepärase hooaja.

Järgmisel kolmel hooajal play-off'i pääseda ei õnnestunud ja tõttöelda ei olnud Garnetti kõrval ka palju abi. Ülimalt emotsionaalne ääremängija rääkis pidevalt oma armastusest Minnesota vastu, aga täpselt sama palju ka soovist NBA meistriks tulla. 2007. aastal otsustas Timberwolves klubi ajaloo suurimast tähest edasi liikuda ja saatis Garnetti Boston Celticsisse, kus ta oma esimesel hooajal NBA parima kaitsemängijana ka sõrmuse sõrme sai. Võidukõnes tervitas ta ka toetajaid Minnesotas.

Garnett mängis NBA-s kokku koguni 21 hooaega ning jätkas pärast aega Celticsis oma karjääri Brooklyn Netsi särgis, kuid karjääri lõpus läks ta veteranmängijana pooleteiseks hooajaks Minnesotasse tagasi. Pärast seda hooaega lõpetas ta oma suurepärase karjääri ning liikus edasi meediasse ja filmimaailma.

Suhted Minnesota tiimi omaniku Glen Tayloriga olid aga niivõrd kehvas kohas, et Garnett ei käinud kaheksa aastat Minnesotas kohapeal mängu vaatamas. 2024. aasta kevadel teatas Taylor, et müüb meeskonna maha ja uute omanike üks prioriteete oli Garnett klubi juurde tagasi tuua. Suhteid on nüüdseks piisavalt soojendatud ja Timberwolves teatas aprilli alguses, et tiim külmutab lõpuks Garnetti särginumbri 21 ja klubi ajaloo suurim täht nimetatakse sümboolseks saadikuks. Timberwolvesi areeni lae alla on tõmmatud vaid üks särk - Garnetti kunagine parim sõber Malik Sealy (#2), kes hukkus 2000. aastal traagilises autoõnnetuses.

Tänavuse hooaja viimasel mängupäeval väisas Garnett esimest korda pärast 2018. aastat Timberwolvesi kodumängu ning täismaja tervitas legendaarset meest valju aplausiga.

Timberwolves oli pühapäevaks juba läänekonverentsi kuuenda koha kindlustanud ning jättis New Orleans Pelicansi vastu üheksa mängijat puhkuseks pingile. See viis aga südantsoojendava hetkeni, kui tiimi praegune täht Anthony Edwards ja Garnett mängu alguses otsajoonel embasid. Kohtunikud pidid äsja alanud mängu isegi peatama, et mehed oma istekohtadele tagasi jõuaks.

Pariisis olümpiavõitjaks tulnud Edwards on meeskonna kahel korral läänekonverentsi finaali juhtinud, aga finaali murda õnnestunud ei ole. Minnesota loodab, et Edwards suudab Garnetti alustatud töö lõpule viia.