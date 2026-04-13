Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

Eesti esireket Mark Lajal langes värskeimas ATP edetabelis kolme koha võrra, aga Daniil Glinka ja naiste esireket Elena Malõgina tegid tubli tõusu.

Lajal langes meeste edetabelis kolme koha võrra ja jätkab maailma 165. reketina, Glinka tõusis aga seitsme koha võrra ja jätkab 177. positsioonil. Glinka oli 2. veebruaril avaldatud edetabelis 167. real, Lajali karjääri kõrgeim asetus oli septembri lõpus, kui ta 145. positsioonile kerkis.

Meeste üksikmängu edetabelis on Kristjan Tamm 1049. real, Markus Mölder 1194. real ja Oliver Ojakäär 1550. real. Kõik kolm tegid sel nädalal ka väikese tõusu. Paarismängu edetabelis on Tamm 458. positsioonil, esimese 1000 seas on veel 601. real jätkab Johannes Seeman.

Üksikmängu edetabeli tipus toimus sel nädalal ohtralt muudatusi, kõige suurem neist oli Jannik Sinneri kerkimine maailma esireketiks. Teise reketina jätkab Carlos Alcaraz, kellele järgnevad Alexander Zverev ja Novak Djokovic. Kanadalane Felix Auger-Aliassime tõusis kaks kohta ja jätkab viiendal real, Ben Shelton kerkis samuti kahe koha võrra ja jätkab kuuendana. Esikümnesse mahuvad veel Alex de Minaur, Taylor Fritz, neli kohta langenud Lorenzo Musetti ja Daniil Medvedev.

Eesti naiste esireket Malõgina kerkis WTA üksikmängu edetabelis koha võrra 294. reale, mis tähistab ühtlasi uut karjääri tippmarki.

Paarismängu edetabelis tõusis ta 12 kohta ning jätkab 258. real, Ingrid Neeli stabiilne tõus sai lõpu ja ta jätkab 276. positsioonil. Edetabelis on veel 900. real Andrea Roots ja 1330. real Laura Rahnel.

Naiste üksikmängu tipus suuri muudatusi polnud, esireketina jätkab Arina Sabalenka ja talle järgnevad Jelena Rõbakina, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina ja Jasmine Paolini. Esikümne lõpus oli küll üks muudatus, venelanna Mirra Andrejeva kerkis kanadalanna Victoria Mbokost mööda üheksandaks.