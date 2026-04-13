Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti esireket Mark Lajal langes värskeimas ATP edetabelis kolme koha võrra, aga Daniil Glinka ja naiste esireket Elena Malõgina tegid tubli tõusu.

Lajal langes meeste edetabelis kolme koha võrra ja jätkab maailma 165. reketina, Glinka tõusis aga seitsme koha võrra ja jätkab 177. positsioonil. Glinka oli 2. veebruaril avaldatud edetabelis 167. real, Lajali karjääri kõrgeim asetus oli septembri lõpus, kui ta 145. positsioonile kerkis.

Meeste üksikmängu edetabelis on Kristjan Tamm 1049. real, Markus Mölder 1194. real ja Oliver Ojakäär 1550. real. Kõik kolm tegid sel nädalal ka väikese tõusu. Paarismängu edetabelis on Tamm 458. positsioonil, esimese 1000 seas on veel 601. real jätkab Johannes Seeman.

Üksikmängu edetabeli tipus toimus sel nädalal ohtralt muudatusi, kõige suurem neist oli Jannik Sinneri kerkimine maailma esireketiks. Teise reketina jätkab Carlos Alcaraz, kellele järgnevad Alexander Zverev ja Novak Djokovic. Kanadalane Felix Auger-Aliassime tõusis kaks kohta ja jätkab viiendal real, Ben Shelton kerkis samuti kahe koha võrra ja jätkab kuuendana. Esikümnesse mahuvad veel Alex de Minaur, Taylor Fritz, neli kohta langenud Lorenzo Musetti ja Daniil Medvedev.

Eesti naiste esireket Malõgina kerkis WTA üksikmängu edetabelis koha võrra 294. reale, mis tähistab ühtlasi uut karjääri tippmarki.

Paarismängu edetabelis tõusis ta 12 kohta ning jätkab 258. real, Ingrid Neeli stabiilne tõus sai lõpu ja ta jätkab 276. positsioonil. Edetabelis on veel 900. real Andrea Roots ja 1330. real Laura Rahnel.

Naiste üksikmängu tipus suuri muudatusi polnud, esireketina jätkab Arina Sabalenka ja talle järgnevad Jelena Rõbakina, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina ja Jasmine Paolini. Esikümne lõpus oli küll üks muudatus, venelanna Mirra Andrejeva kerkis kanadalanna Victoria Mbokost mööda üheksandaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

11:16

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis

11.04

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

10.04

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

10.04

Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

09.04

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

09.04

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

09.04

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

07.04

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

07.04

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:57

Kerese malemajas selgusid Eesti noorte meistrid

12:23

VIDEO | Minnesota tervitas legendaarset Garnetti valju aplausiga

11:50

Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

11:16

Malõgina ja Glinka parandasid edetabelikohta, Sinner sai esireketiks

10:39

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

10:12

City vähendas Arsenaliga vahet, Tottenhami uus treener seeriat ei murdnud

09:41

McIlroy sai teist aastat järjest rohelise pintsaku selga panna

09:07

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

08:32

Sparta Team viigistas Eesti saalihoki meistrivõistluste finaali

08:05

Aktas EM-i eel: ainult füüsiliselt üleolekust ei piisa

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti võitis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

12.04

ETV spordisaade, 12. aprill

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis suutis viimasel minutil viigi välja võidelda

12.04

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

12.04

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

loetumad

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

12.04

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

12.04

Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

