NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

Korvpalliliigas NBA peeti Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva tänavuse põhihooaja viimane mängupäev, kui väljakul käis kõik 30 meeskonda.

Denver võõrustas hooaja viimasel päeval läänekonverentsi teisel real lõpetanud San Antonio Spursi, aga oma koha juba kindlustanud külalised otsustasid Victor Wembanyamale puhkust anda, mistõttu jäi järjekordne duell Nikola Jokiciga nägemata. Serblane mängis samuti vaid esimese poolaja.

Nuggets läks teisel veerandil 23 punktiga juhtima ja kuigi Spurs jõudis neljandal veerandil kuue silma kaugusele, vormistas Denver põhiturniiri viimases mängus 128:118 (37:34, 33:22, 31:35, 27:27) võidu ja kindlustas sellega läänekonverentsi kolmanda koha.

Jokic kogus 18 minutiga 23 punkti, kaheksa lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe bloki. Dünaamiline keskmängija tegi taaskord uskumatu hooaja ning temast sai esimene mängija NBA ajaloos, kes on ühel aastal liiga tipus nii lauapallides kui ka resultatiivsetes söötudes. Serblane mängis tänavu 64 mängus, keskmiselt haarast ta mängus 12,9 lauapalli ja jagas 10,9 korvisöötu. Ainsa võrreldava saavutusega on hakkama saanud ei keegi muu kui Wilt Chamberlain, kes kogus 1967-68 hooajal kõige rohkem lauapalle ja resultatiivseid sööte.

Viimasel mängupäeval oli eriti suur tähelepanu idakonverentsi kuuendal asetusel ehk viimasel tiimil, kes pääseb otse play-off'i.

Toronto alistas Brooklyn Netsi 136:101 (32:27, 38:34, 30:23, 36:17) ning kindlustas sellega viienda koha ja kindlustas viienda koha, sest Atlanta Hawks kaotas Miami Heatile tulemusega 117:143 (24:33, 37:37, 23:29, 33:44). Hawks jäi kuuendale kohale, kui Orlando Magic pidi võõrsil tunnistama Boston Celticsi paremust tulemusega 113:108 (20:29, 32:32, 42:20, 19:27).

Idakonverentsi tipus lõpetas 60 võitu kogunud Detroit Pistons (60-22), kellele järgnesid Boston (56-26), New York Knicks (53-29), Cleveland Cavaliers (52-30), Toronto (46-36) ja Atlanta (46-36).

Play-in turniiril lähevad vastamisi seitsmendana lõpetanud Philadelphia 76ers (45-37) ja Orlando (45-37) ning selle mängu võitja saab play-off'i avaringis mängida Bostoniga. Kaotaja saab veel võimaluse, kui mängib üheksanda koha saanud Charlotte Hornetsi (44-38) ja Miami (43-39) mängu võitjaga. See edasipääseja saab auhinnaks vastasseisu esinumbri Detroidiga.

Läänekonverentsis sai esikoha valitsev meister Oklahoma City Thunder (64-18), San Antonio oli teine (62-20), Denver (54-28) kolmas, Los Angeles Lakers (53-29) neljas, Houston Rockets (52-30) viies ja viimase play-off'i koha sai Minnesota Timberwolves (49-33).

Play-in'i turniiril läheb seega Phoenix Sunsi (45-37) ja Portland Trail Blazersi (42-40) kohtumise võitja play-off'i avaringis kokku San Antonioga. Sunsi ja Blazersi mängu kaotaja kohtub veel Los Angeles Clippersi (42-40) ja Golden State Warriorsi (37-45) kohtumise võitjaga, et mängida võimaluse eest minna kokku Oklahoma Cityga.

Esimesed play-in'i turniiri mängud algavad Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva, play-off algab öösel vastu 18. aprilli.

Tulemused:

Philadelphia - Milwaukee 126:106

New York - Charlotte 96:110

Indiana - Detroit 121:133

Cleveland - Washington 130:117

Portland - Sacramento 122:110

Oklahoma City - Phoenix 103:135

Minnesota - New Orleans 132:126

LA Lakers - Utah 131:107

LA Clippers - Golden State 115:110

Houston - Memphis 132:101

Dallas - Chicago 149:128