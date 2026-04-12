Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

Finaalseeria algas kahe järjestikuse viiegeimilise mängu, aga kolmas kohtumine Pärnus lõppes võõrustaja kindla 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) paremusega.

"Ma arvan, et koduseinad toetasid. Kui vaatame servi survet, siis sealt edu alguse sai. Suutsime servil suruda, nende vastuvõtt oli automaatselt võrgust kaugemal ja siis oli meil juba blokis kergem lugeda. Blokipunkte päris palju ei tulnud, aga saime näppe vahele ja kaitses üles tassitud, siis juba kontra punktid meile," rääkis üheksa punkti toonud Sten Perillus.

25-aastase temporündaja sõnul on Pärnu võistkonna sisekliima tasemel. "Üks paremaid, kus oma karjääri jooksul olen olnud. Huvitav kooslus on, meil pole ühtegi täiuslikku mängijat, aga suudame kollektiivina kompenseerida," rääkis Perillus.

Tartu oli mängu algusest hädas ning sidemängija Aleksander Eerma ütles, et head külge mängul ei olnudki. "Ega igalt poolt lagunes. Sarnaselt Tartus mängule jäime vastuvõtul hätta, täna jäime kõvasti hätta. Enda rünnak, rasked olukorrad, aga minu tõste polnud kõige täpsem. Mingid pallid, mis neile maha ei jäänud, meile jäid. Aja seda palli kogu aeg taga, selline see mäng oli," sõnas Eerma.

"Fakt on see, et Pärnu oli igas asjas oluliselt parem kui meie," lisas ta.

Neljas kohtumine toimub kolmapäeval taas Tartus, seeria võitmiseks on vaja võita neli mängu.