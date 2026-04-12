Eesti saalijalgpallikoondis suutis viimasel minutil viigi välja võidelda

Saalijalgpalli MM-valikturniir: Eesti - Iisrael
Vaata galeriid
101 pilti
Jõhvi spordihallis toimuv saalijalgpalli MM-valikturniiri eelring jätkus Eesti koondise jaoks pühapäeval, kui vastamisi mindi Iisraeliga. Kordamööda juhtima asunud koondised leppisid lõpuks 4:4 viigiga.

Iisrael läks juhtima 14. minutil, kui karistuslöögi järel teenitud sisselöögi järel suudeti pall madala löögiga võrku toimetada. Eesti vastas kiiresti – veidi enam kui minuti möödudes kasutas Raul Rebane ära tekkinud ruumi ning vastase ebatäpse klaarimise, saates palli tugeva löögiga väravasse ja viigistades seisu 1:1. Avapoolaja lõpus oli ohtlikum Iisrael, kuid vaheajale mindi viigiseisul, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal alustas aktiivsemalt Eesti, kuid juhtima asus taas Iisrael, kes realiseeris 28. minutil karistuslöögi järel kombineeritud rünnaku. Eesti viigistas pooltunnil, kui Denis Vnukov suunas nurgalöögi järel tekkinud olukorras palli võrku. Vaid pool minutit hiljem oli Vnukov uuesti täpne ning viis Eesti esmakordselt kohtumises juhtima.

Mängu lõpp kujunes väravaterohkeks. 37. minutil kasutas Iisrael lendava väravavahi abil üles ehitatud rünnaku edukalt ära ning viigistas seisu. Minut enne lõppu mindi taas juhtima, kui puurilukul ei õnnestunud lööki piisavalt tõrjuda ning pall kukkus väravasse. Eesti vastas aga kiiresti – 35 sekundit enne lõpuvilet tõi lendava väravavahi kasutamine ka eestlastele edu ning Lehar Savikink viigistas seisu.

Viimastel sekunditel oli Pavel Rubelil võimalus võiduvärav lüüa, kuid realiseerimine ebaõnnestus ning kohtumine lõppes 4:4 viigiga.

Eesti lõi peale 41 ja Iisrael 26 korda, raamidesse läks vastavalt 15 ja 9 lööki.

Selle viigiga tegi saalijalgpallikoondis ajalugu, sest kunagi varem pole suudetud kaotust vältida kolmes ametlikus mängus järjest. Enne Iisraeliga viiki viigistati Norraga jaanuari lõpus Tallinna 2:2 ja laupäeval lõppes Eesti - Norra mäng 0:0.

Eestil on võimalik nii turniir võita kui ka jääda viimaseks

Enne viimast vooru on kahel meeskonnal neli punkti. Parem väravate vahe annab esikoha Iisraelile, kel kirjas 4:4 viik Eestiga ja avavooru 4:2 võit Kreeka üle.

Teisel kohal on Norra, kel lisaks Eestiga tehtud 0:0 viigile on tabelis pühapäeval saadud 3:2 võit Kreeka üle.

Eesti on kahe viigipunktiga kolmas.

Edasipääsu lootused on ainsana läinud kaks nappi kaotust saanud Kreekal.

Esmaspäeval on turniiril puhkepäev, teisipäeval kohtuvad Iisrael ja Norra ning Eesti ja Kreeka. Eestile sobiks kui mängu avakohtumine lõpeks ühe poole võiduga, sest siis saadakse edu korral viimases mängus alagrupis teine koht ja pääs põhiturniirile.

Võib aga juhtuda, et Iisrael ja Norra viimases mängus viigistavad. Juhul kui Eesti võidab Kreekat, siis sel juhul koguvad kolm meeskonda võrdselt viis punkti.

Sel juhul vaadatakse palju on meeskonnad löönud omavahelistes mängudes väravaid, Eestil on see number 4, Iisraelil 4 ja Norral 0. Seega peab Eesti lootma, et kui Iisrael - Norra mäng lõppeb viigiga, siis oleks tulemuseks 0:0, 1:1, 2:2 või 3:3. Juhul kui mäng lõpeb 4:4, siis on esimene Iisrael ning 2. koha jagavad Eesti ja Norra, kusjuures alustuseks üldist väravate vahet. Ehk sel juhul peaks Eesti võitma Kreekat teise koha saamiseks vähemalt kahe väravaga. Kui sel juhul peaks Eesti võitma ühe väravaga, siis vaadatakse nende kahe meeskonna üldist löödud väravate arvu.

Juhul kui Norra ja Iisrael mängiksid 0:0 viiki on Eestil võimalik tõusta ka alagrupi võitjaks, selleks on vaja võita Kreekat kolme väravaga.

Teistes alagruppides on mängud läbi

Jõhvis toimuva 2028. aasta MM-i valikturniiri UEFA eelringi F-alagrupp on ainus, kus viimase vooru mängud veel toimumata.

A-alagrupis sai esikoha Andorra (9), teine oli Taani (6), kolmas Malta (3) ja neljas Šotimaa (0).

B-alagrupi võitis Rootsi (7), teine oli Põhja-Iirimaa (4), kolmas Inglismaa (3) ja neljas Šveits (2).

C-alagrupis sai enim punkte Põhja-Makedoonia (9), edasi sai ka Leedu (4), valikturniir on lõppenud Türgile (4) ja Bulgaariale (0).

D-alagrupis kogusid võrdselt 7 punkti Kosovo ja Montenegro, kolmas oli Austria (3) ja neljas Gibraltar (0).

E-alagrupi võitis Läti (9), kellele lisaks pääses edasi ka Albaania (4). Kolmas oli Küpros (4) ja neljas San Marino (0).

Põhiturniiri loos toimub 19. juunil. Põhiturniiril lisanduvad 12 eelvalikturniiri edukamale meeskonnale 24 kõrgema reitinguga meeskonda. Põhiturniiril mängitakse kodus-võõrsil süsteemis tosinas kolmeliikmelises alagrupis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste, Rene Kundla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo