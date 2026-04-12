Serviti teenis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

Foto: Merlin Raudkett/Põlva Serviti
Käsipalli Balti Liiga võitjaks tuli teist aastat järjest Põlva Serviti. Kodusel finaalturniiril alistas Põlva meeskond esikohamängus Klaipeda Dragunase, pronksi sai Šviesa alistanud Mistra.

Mesikäpa hallis on Põlva Serviti tiitlivõite nähtud palju, kuid tänane läks mängijatele hinge keskmisest erilisemalt. Balti liigas tiitli kaitsmine polnud pärast koroonapandeemiat õnnestunud veel ühelgi meeskonnal.

Põhiturniiri kahe parema meeskonna finaal oli avapoolajal tempokas ja vaatemänguline. Serviti jäi varakult ilma platsilt eemaldatud Ülljo Pihusest, kes asus omadele tribüünil kaasa elama. Klaipeda Dragunas rappis esialgu kodumeeskonna kaitset, kuid siis sai Serviti asjad klappima. Poolaeg võideti 17:13.

"Kõik algab põhimõtteliselt kaitsest. Kaitsega sa võidad tiitleid. Ja [pühapäevane] mäng, ma arvan, hästi näitas seda. Kui siin hiljaaegu ei ole meie väravavahid ennast kõige paremini käima saanud, siis Eston Varusk tõmbas täielikult käima. Kaitse pealt ja siis tekivad juba rünnakul olukorrad, saame enesekindlust, viskame ära ja niimoodi need võidud tulevad," rääkis Serviti tagamängija Alfred Timmo.

Teisel poolajal tõi Serviti oma kaitsega peatselt kohtumisse murrangu. Resultatiivsete rünnakute järel pääseti ette 22:17 ja 27:20. Viimastel minutitel suutis Dragunas vahet küll vähendada, kuid liiga ohtlikuks ei saanud. Mäng lõppes tulemusega 32:29. Leedulaste liider Deividas Virbauskas väsis ja pigem ei õnnestunud.

"Kodusaal ja ega me ei tahtnud oma poolehoidjaid alt vedada. Aga [laupäeval] väristasime oma väristamised ära. Täna oli mäng veidi kindlam," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Lõpuni tasavägises pronksikohtumises tõi Mistrale Vilniuse Šviesa ees pronksmedali Arno Vare tabamus normaalaja viimasel sekundil. Mistra võitis 30:29 ja Eesti käsipallil oli väga hea päev. "Mina annaks kaheksa kümnest. Eile oli küll halb mäng ja kõik, aga täna see võitlus ja tahte pealt kolmas koht. Ma arvan, kaheksa kümnest on õige," ütles Mistra mängujuht Arno Vare.

Käsipalli Balti liigas osales sel hooajal kümme klubi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

käsipalliuudised

12.04

11.04

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

11.04

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Serviti kapten enne finaalturniiri: favoriidikoorem tuleb võtta enda õlule

09.04

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

02.04

Serviti teenis Tapa üle hooaja neljanda võidu

01.04

Käsipalli meistriliigas sai selgeks põhiturniiri lõppjärjestus

31.03

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

27.03

Mägi vastastest valiksarjas: lonkame nendega võrreldes üht jalga

26.03

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

26.03

Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

25.03

Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

24.03

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

multimeedia

sport.err.ee uudised

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

12.04

ETV spordisaade, 12. aprill

12.04

Eesti saalijalgpallikoondis sai Jõhvis teise viigi järjest

12.04

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

12.04

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

12.04

Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Pärnu VK läks kindla võiduga finaalseeriat juhtima

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

12.04

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

loetumad

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

12.04

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

11.04

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville

12.04

Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo