Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

Põhiturniiril teise koha saanud Braine võitis veerandfinaalseeria avakohtumise Boomi Phantomsi vastu 12 punktiga ning teenis teises mängus veelgi kindlama võidu, alistades vastase 82:69 (20:18, 29:18, 11:14, 22:19).

Asi veetis platsil 27 minutit ning viskas 20 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 4/8, vabavisked 2/2), jagas kuus resultatiivset söötu, haaras kolm lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget ja pani ühe kulbi. Alicia Courthiau ja DeYona Gaston lisasid omalt poolt võidumängus 14 silma.

Castors loobus märtsi lõpus peatreener Krzysztof Szewczyki teenetest, poolaka asemel võttis üle senine abitreener Phivos Livaditis. Poolfinaalis minnakse vastamisi Namuri Capitalega.

Meeste koondise mängujuht Kristian Kullamäe ja Lietkabelis jätkasid Leedu kõrgliigas kindla võiduga, alistades võõrsil Gargždai esinduse 89:64 (21:18, 22:11, 29:20, 17:15). Kullamäe viskas 22 ja poole minutiga 16 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), jagas kaks resultatiivset söötu ning haaras kaks lauda.

Lietkabelis on sel hooajal kogunud 11 võitu ja 13 kaotust, liigatabelis jätkatakse viiendal kohal. Neist ees on Siim-Sander Vene leivaisa Šiauliai (14-10), kes teenis ilma eestlaseta Vilniuse Rytase üle 107:90 (31:27, 22:24, 23:18, 31:21) võidu.

Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia teenis Poola kõrgliigas samuti võidulisa, kui kodus teeniti Walbrzychi Gorniki üle 93:68 (25:21, 21:18, 23:16, 24:13) võit. Matthias Tass kogus võidumängus 14 minutiga kaks punkti (kahesed 0/2, kolmesed 0/1, vabavisked 2/2), viis lauapalli ja ühe vaheltlõike. Valitsev meister Legia on 18 võidu ja kaheksa kaotusega liigatabelis teisel real, sama tulemus on ka esinumber Szczecinil.

Kõik koondislased siiski võidurõõmu tunda ei saanud, sest Artur Konontšuk ja Bursaspor pidid Türgi kõrgliigas leppima Türk Telekomi kahepunktilist paremust tulemusega 94:92 (28:28, 25:25, 22:15, 19:24). Konontšuk kogus 16 minutiga neli punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2), kolm lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike. Bursaspor on neli mängu enne hooaja lõppu seitsme võidu ja 19 kaotusega 14. kohal.