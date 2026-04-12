Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

Cramo asus Kuressaare Spordikeskuses enam kui 700 pealtvaataja ees toimunud kohtumises varakult mängutempot dikteerima ning läks teisel veerandil ka 16 punktiga juhtima, aga Coolbetil õnnestus poolajapausiks vahe kümnele silmale lihvida.

Valitsev Eesti meisterklubi näitas kolmandal veerandil aga võimu ning alustas poolaega 14:2 spurdiga, saavutades ühel hetkel ka 28-punktilise edu.

Otsustavale veerandile mindi Kalev/Cramo 88:68 eduseisul, kuid Keila sats alla ei andnud ning hakkas suurest august välja ronima. Cramo juhtis veel kolm ja pool minutit enne mängu lõppu 20 punktiga, misjärel tegi Coolbet suurepärase spurdi, kuid sellest ei piisanud ja Kalev/Cramo alustas veerandfinaali 106:101 (28:15, 28:31, 32:22, 18:33) võiduga.

Anrijks Miška tõi võitjatele 31 punkti, Severi Kaukiainen lisas omalt poolt 16 ja veel kolm Cramo meest jõudis kahekohalise punktisummani. Cramol oli suuri raskusi Marko Maletici ja Isaiah Thompsoni peatamisega: Maletic viskas 32 punkti, Thompson tegi 30 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Eesti-Läti liiga põhiturniiril esikoha saavutanud Tartu Ülikool Maks & Moorits pääses kodustel meistrivõistlustel otse poolfinaali ning ootab oma vastast Transcom Pärnu ja Viimsi vastasseisust, milles teenis avamängus võidu Pärnu esindus.

Kalev/Cramo ja Keila Coolbeti seeria võitja läheb kokku kas TalTech/Alexela või Keila KK-ga, TalTech sai avamängus 25-punktilise võidu.