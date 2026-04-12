Kalev/Cramo võttis Coolbeti vastu jala pedaalilt, aga sai võidu kätte

BC Kalev/Cramo
BC Kalev/Cramo läks Kuressaares toimunud koduste meistrivõistluste veerandfinaalis Keila Coolbeti vastu 28 punktiga juhtima, lasi seejärel vastasel hoo üles võtta, kuid realiseeris siiski seeria avamängus võidu.

Cramo asus Kuressaare Spordikeskuses enam kui 700 pealtvaataja ees toimunud kohtumises varakult mängutempot dikteerima ning läks teisel veerandil ka 16 punktiga juhtima, aga Coolbetil õnnestus poolajapausiks vahe kümnele silmale lihvida.

Valitsev Eesti meisterklubi näitas kolmandal veerandil aga võimu ning alustas poolaega 14:2 spurdiga, saavutades ühel hetkel ka 28-punktilise edu.

Otsustavale veerandile mindi Kalev/Cramo 88:68 eduseisul, kuid Keila sats alla ei andnud ning hakkas suurest august välja ronima. Cramo juhtis veel kolm ja pool minutit enne mängu lõppu 20 punktiga, misjärel tegi Coolbet suurepärase spurdi, kuid sellest ei piisanud ja Kalev/Cramo alustas veerandfinaali 106:101 (28:15, 28:31, 32:22, 18:33) võiduga.

Anrijks Miška tõi võitjatele 31 punkti, Severi Kaukiainen lisas omalt poolt 16 ja veel kolm Cramo meest jõudis kahekohalise punktisummani. Cramol oli suuri raskusi Marko Maletici ja Isaiah Thompsoni peatamisega: Maletic viskas 32 punkti, Thompson tegi 30 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli.

Eesti-Läti liiga põhiturniiril esikoha saavutanud Tartu Ülikool Maks & Moorits pääses kodustel meistrivõistlustel otse poolfinaali ning ootab oma vastast Transcom Pärnu ja Viimsi vastasseisust, milles teenis avamängus võidu Pärnu esindus.

Kalev/Cramo ja Keila Coolbeti seeria võitja läheb kokku kas TalTech/Alexela või Keila KK-ga, TalTech sai avamängus 25-punktilise võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

21:33

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

19:29

16:17

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

13:28

Suuroru 17 punkti aitasid võiduni, Hermeti 17 punktist ei piisanud

11.04

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

11.04

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11.04

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

10.04

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

10.04

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

09.04

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

09.04

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09.04

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse

21:33

Asi resultatiivne esitus aitas Braine'i poolfinaali

20:58

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

20:20

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

20:07

Van Aert võttis lõpuspurdiga Pogacarilt märgilise võidu

19:29

19:09

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

19:03

Pärnu VK läks kindla võiduga finaalseeriat juhtima

18:36

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

18:15

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

17:39

Kaljult punkte võtnud Zahovaiko: proovime aprillis ellu jääda

17:12

Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

16:46

VIDEO | Kalju vastas Tambedou iluväravale penaltipunktilt

16:17

Raiesteta mänginud Murcia teenis võidulisa, Drell ja Badalona kaotasid

15:40

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

15:05

Larsen lõi Šotimaal värava, ent pidi väljakult vigastuse tõttu lahkuma

