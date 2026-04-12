Pärnu VK läks kindla võiduga finaalseeriat juhtima

Seeria esimeses kahes kohtumises läks võitja selgitamiseks vaja viit geimi: esimese kohtumise võitis Bigbank ja teise Pärnu. Kolmas kohtumine kulges aga täiesti vastupidise stsenaariumiga ning kodupubliku ees mänginud Pärnu VK loovutas avageimis vastasele 19, teises 18 ja kolmandas 16 punkti, vormistades kindla 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) võidu.

Tristan Täht tõi Pärnule 14 punkti (+10), Toms Svans (+11) ja Daniel Alejandro Ramirez Pita (+2) lisasid omalt poolt 12 punkti ja Sten Perilluse arvele jäi üheksa silma (+9). Tartu resultatiivseim oli 11 punktiga Martti Juhkami (+6).

Neljas kohtumine toimub kolmapäeval taas Tartus, seeria võitmiseks on vaja võita neli mängu.