X!

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

Tunamullune autoralli maailmameister Thierry Neuville (Hyundai) oli Horvaatia MM-rallil liikumas kindla võidu poole, kuid lõhkus punktikatsel oma auto ning pidi katkestama.

Laupäeval mitme konkurendi ebaõnne järel esikohale kerkinud Neuville läks ralli viimasele katsele minuti ja 15 sekundi suuruse eduga Takamoto Katsuta (Toyota) ees, aga belglane tegi ralli viimasel katsel suure sõiduvea ning pidi kahjustuste tõttu sootuks ralli katkestama.

"Tahaksin terve tiimi ees vabandada. Väga palju inimesi teeb aastaringselt tööd, see on meile kõigile hiiglaslik pettumus. Ralli võib igal hetkel tabada," ütles Neuville pärast ralli lõppu.

"Kõik läks plaanipäraselt, eesmärk oli lihtsalt katsest läbi sõita," lisas ta.

"Kahjuks sain üllatuse, pöörasin liiga vara auto kurvi ja läksime libisema. Esimene reaktsioon oli tagasi pöörata. Juhtus, mis juhtus," jätkas Neuville. "Praegu on raske aeg, aga ega meil valikut ei ole: peame tugevamatena tagasi tulema ja edasi võitlema. Alla me ei anna, meie aeg tuleb jälle. Tuleme tagasi!"

Keenia rallil pika ootuse lõpetanud ja oma karjääri esimese rallivõidu saavutanud Katsuta võitis Horvaatias teise järjest ning kerkis ühtlasi MM-sarja üldarvestuses 81 punktiga esikohale.

Tiimikaaslased Oliver Solberg ja Elfyn Evans katkestasid juba ralli esimesel päeval, aga mõlemad teenisid pühapäeval punktilisa: Evans jätkab 74 punktiga teisel kohal ja Solberg 68 punktiga kolmandal kohal. Esikolmikule järgneb Horvaatias teise koha saanud Sami Pajari (Toyota) 52 punktiga, tema järel tuleb samuti Horvaatias katkestanud Hyundai mees Adrien Fourmaux, kes on kogunud 49 punkti. Neuville on 25 punktiga seitsmendal real, tema ja Fourmaux' vahele mahub veel Sebastien Ogier, kes on kahe ralliga 26 punkti teeninud.

Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) lõpetas WRC2 arvestuses kümnendal kohal, kaotades esikoha teeninud Yohan Rosselile (Lancia Ypsilon Rally2) 5.01,4.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 23. aprillil Kanaari saarte ralliga.

MM-sarja sõitjate üldseis:

1. Takamoto Katsuta 81 punkti
2. Elfyn Evans 74
3. Oliver Solberg 68
4. Sami Pajari 52
5. Adrien Fourmaux 49
6. Sebastien Ogier 26
7. Thierry Neuville 25
8. Esapekka Lappi 21
9. Yohan Rossel 18
10. Leo Rossel 18

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo