Kaotusseisust välja tulnud TalTech jõudis pronksist võidu kaugusele

TalTech/Nordaidi mängijad
TalTech/Nordaidi mängijad
Võrkpalli naiste Eesti meistrivõistluste pronksiseerias pööras TalTech/Nordaid viiendas geimis kaotusseisu võiduks ning teenis Viljandi Metalli üle teise võidu.

Kolme võiduni peetava pronksiseeria avamängus 3:1 tulemusega Viljandi Metalli alistanud TalTech/Nordaid oli parem ka teises vastasseisus, kallutades enda kasuks viiegeimilise põnevuskohtumise. Seejuures tuli TalTech viiendas geimis välja 6:10 kaotusseisust, jõudes esmalt 12:12 viigiseisuni ja võttes lõpuks 15:13 paremusega magusa 3:2 (25:21, 22:25, 25:23, 13:25, 15:13) mänguvõidu, vahendab Volley.ee.

Hooaja isiklikule punktirekordile ühe punktiga alla jäänud Maren Mõrd panustas võitu 24, viiendas geimis 83-protsendilise efektiivsusega viis rünnakupunkti toonud Dzintra Lember 17 ja Sigrit Tänav 13 punkti. Hooaja isikliku punktirekordi püstitanud Erle Püvi kogus Viljandi võistkonna särgis 23 punkti. Kelly Metsamärt lisas 17, Ragne Dimitrijev 12 ja Kaisa Rei 11 punkti.

Viljandi naiskond oli edukam rünnakul, lahendades punktiks 32 protsenti rünnakutest. Pealinna võistkonna rünnakuefektiivsus oli 30 protsenti. Blokipunkte märgiti võitjatele 12 ja kaotajatele kaheksa. Suur erinevus tuli serviässade arvestuses, kus viljandlannad jäid peale kümme-kolm. Eksimusi kogunes seejuures TalTechile 15 ja Viljandile 13.

Seeria kolmas mäng, mis TalTechi võidu korral jääb viimaseks, toimub 18. aprillil kell 13 TalTechi Spordihoones.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

