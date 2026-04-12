Litriga pihta saanud Avalanche'i treener viidi haiglasse

Bednari hoolealused võõrustasid ööl vastu pühapäeva Vegas Golden Knightsi. Kolmanda perioodi alguses oli meeskondade pinkide ees tuline heitlus litri eest ning lõpuks lendas litter Golden Knightsi kaitsemängija Keegan Kolesari kepist õhku ja tabas Bednarit silma lähedale, oimupiirkonda.

Bednar jäi tabamuse järel teadvusele ning viidi riietusruumi. Avalanche'i kõneisik teatas mängu järel, et treenerile tehakse haiglas täiendav kontroll, kuid ei osanud öelda, kas ta on võimeline järgmiseks mänguks pingile naasma.

Lisaks peatreenerile kaotas Avalanche ka mängu, kui poolteist minutit pärast lisaaja algust viskas Golden Knightsi võiduvärava Jack Eichel. Golden Knights tagas 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) võiduga ühtlasi koha Stanley karikamängudel.

Põhiturniir saab läbi 16. aprillil ning hetkel on idakonverentsis saadaval veel üks ja läänes kaks piletit karikamängudele.

Kõik tulemused:

Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 3:5

Dallas Stars - New York Rangers 2:0

Detroit Red Wings - New Jersey Devils 3:5

Nashville Predators - Minnesota Wild 2:1

Utah Mammoth - Carolina Hurricanes 1:4

Montreal Canadiens - Columbus Blue Jackets 2:5

Seattle Kraken - Calgary Flames 4:1

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:6

Winnipeg Jets - Philadelphia Flyers 1:7

San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:4 (kv.)

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 0:1

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:6

New York Islanders - Ottawa Senators 0:3

Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:2