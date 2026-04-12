VAATA OTSE | Kas Levadia lõpetab Kalju veatu seeria?

Täna kell 14.20 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga 6. vooru mängult Nõmme Kalju - FCI Levadia. Mängu kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu ning stuudios on Debora Saarnak ja Rimo Hunt.

Kalju on ainus meeskond, kes on võtnud senisest viiest mängust viis võitu, seejuures on enda võrku lubatud ainult üks pall. Pühapäeval võõrustab liidermeeskond oma lähimat rivaali Levadiat, kellel on kirjas kolm võitu ja kaks viiki.

"Mängud Levadiaga kujunevad alati väga tuliseks ja võitluslikuks. Peame olema hästi ette valmistunud nii taktikaliselt, mentaalselt kui ka füüsiliselt. Ootame Hiiule palju publikut ja võimast tulevärki. Atmosfäär saab olema nii platsil kui ka selle kõrval kindlasti võimas. Anname endast ühtse meeskonnana kõik, et võidupunktid koju jätta," sõnas Kalju treener Marcus Suurväli kohtumise eel.

"Vastas on meeskond, kes on kõik oma mängud võitnud. See ütleb nende kohta palju, aga meie jaoks on see võimalus neile tabelis järele tulla," märkis Levadia juhendaja Vjatšeslav Zahovaiko. "Punktid loevad alati, aga veel rohkem loeb see, kuidas me ise mängime ja olukorrale reageerime. Sellised mängud annavad vastuseid, kas oleme valmis sammu edasi astuma," lisas ta.

Pühapäeval toimub veel kaks mängu, kui omavahel lähevad vastamisi ka Tartu Tammeka - Paide Linnameeskond ja Tallinna Flora - Pärnu Vaprus.

