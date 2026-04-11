Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

Teist mängu järjest St. Pauli algkoosseisu kuulunud Metsal oli korralik tööpäev, sest Saksamaa jalgpalli esiklubi hoidis palli 77 protsenti mänguajast ning saatis tema meeskonna värava raamidesse kaheksa pealelööki. Viis neist läksid ka sisse.

Bayern avas Jamal Musiala väravast skoori juba üheksandal minutil, aga pidi teist tabamust ootama teise poolaja alguseni. 53. minutil suurendas külaliste edu Leon Goretzka, kaks minutit hiljem sahistas võrku Michael Olise ning omakorda kümme minutit hiljem sai jala valgeks Nicolas Jackson. Mängu viimase värava lõi minut enne normaalaja lõppu Raphael Guerreiro. Mets viibis väljakul kogu kohtumise.

Kindel võit tõi Bayernile ka uue Bundesliga rekordi: Musiala värav oli nende jaoks liigahooaja 101., millega korrati oma tulemust hooajast 1971/72. 29 mänguga on Bayern nüüd löönud 105 väravat ja kogunud 76 punkti, lähim jälitaja Dortmundi Borussia on 12 punkti kaugusel.

Metsa kodumeeskond pole võidurõõmu maitsta saanud viis vooru järjest ning St. Pauli on 25 punktiga väljalangemistsoonis, 16. kohal. Nende ees olev Köln on kogunud 27 punkti.