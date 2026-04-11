Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

Saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringi kohtumine Eesti - Norra
Vaata galeriid
89 pilti
Eesti saalijalgpallikoondis alustas laupäeval Jõhvi spordihallis MM-valikturniiri eelringi väravateta viigiga Norra vastu.

Kohtumise alguses haaras initsiatiivi Norra, kes dikteeris tempot ja surus mängu Eesti väljakupoolele, vahendab kohtumise käiku jalgpalliliit. Avapoolaeg kujunes siiski tasavägiseks, pakkudes võimalusi mõlemale meeskonnale. Norra jõudis löögile 17 ja Eesti 13 korral, kuid väravani kumbki ei jõudnud.

Eesti üks ohtlikumaid momente sündis juba kolmandal minutil, kui Pavel Rubel pääses löögile, ent pall tabas väravaraami. Mõni minut hiljem sahises Norra väravavõrk, kuid tabamus tühistati eelnenud käega mängu tõttu. Avapoolaja lõpus suurendas Norra survet ning vahetult enne vaheajavilet tekkis neil küljesisselöögi järel hea võimalus, kuid väravavaht Mark Boskin hoidis Eesti puuri puhtana.

Teise poolaja alguses jätkus Norra surve ning Boskinil tuli korduvalt sekkuda, et vastase rünnakud neutraliseerida. 27. minutil jäi Eesti ka arvulisse vähemusse, mis suunas fookuse kaitsetööle, kuid survega tuldi toime.

Eesti parim võimalus teisel poolajal tekkis 37. minutil, kui pall mängiti ohtlikult värava ette, kuid Artur Bõstrov ei ulatunud seda väravavahi kõrvalt võrku suunama.

Ka Norra vastas kohe terava rünnakuga, kuid eestlaste õnneks latipõrkest pall üle väravajoone ei läinud. Kuigi mängu lõpp kiskus tuliseks, ei suutnud kumbki meeskond palli võrku saata.

Pealelööke kogunes Eestil 27 ja Norral 45, neist raamidesse läks vastavalt 4 ja 20.

Läbi aegade oli see Eestile esimene viik MM-i valikturniiridel. Lisaks on saadud 1 võit ja 14 kaotust.

Saalijalgpallis haruldase 0:0 skooriga on Eesti mäng lõppenud korra ka varem, 2025. aasta sügisel ei löödud väravaid Horvaatias Porecis toimunud mängus Eesti - San Marino.

Eesti saalijalgpallikoondisele oli see kolmandaks korraks vastane nulli peal hoida. Lisaks mainitud 0:0 mängudele võideti 2022. aastal Maltat 4:0.

Eesti kuulub MM-i eelvalikturniiril ühte alagruppi Norra, Kreeka ja Iisraeliga. Pühapäeval võõrustatakse Iisraeli koondist, kes laupäeval alistas Kreeka 1:2 kaotuseisust 4:2. Miniturniirina peetav eelring lõpetatakse teisipäeval, 14. aprillil kohtumisega Kreeka vastu.

Põhiturniirile pääseb alagrupist kaks paremat meeskonda.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo