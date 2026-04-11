X!

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks

Kohtla-Järve SK Viru Sputnik - Narva PSK, 04.04.2026. Autor/allikas: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Jäähoki Eesti meistrivõistluste finaalseeria otsustavas mängus alistas Viru Sputnik laupäeval võõrsil Narva PSK 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) ja sai ühtlasi kaela kuldmedalid.

Enne laupäevase mängu algust kaks-kaks viigis olnud finaalseeria otsustava vaatuse teisel perioodil nõelas Viru Sputnik 1750 pealtvaataja ees valusalt, kui Jegor Romanov viskas kaheminutilise vahega kaks väravat.

Seitse minutit enne mängu lõppu kahandas Aleksandr Titov kodumeeskonna kaotusseisu minimaalseks, aga alles 16-aastane Andrei Pepeljajev viskas neli minutit enne lõpusireeni Kohtla-Järve meeskonna kolmanda tabamuse ja kindlustas sellega ka võidu.

Kohtla-Järvele on see teiseks Eesti meistritiitliks, esimene kord saavutati esikoht 2010. aastal. Narva tuli viimati Eesti meistriks tunamullu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks

