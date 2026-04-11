Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

Tennis
Paremal Nora Olivia Adamson ja Elin Kalmus, vasakul võitjaks tulnud Itaalia paar
Paremal Nora Olivia Adamson ja Elin Kalmus, vasakul võitjaks tulnud Itaalia paar Autor/allikas: Eesti Tennise Liit
Tennis

Eesti noored tennisemängijad Nora Olivia Adamson - Elin Kalmus jõudsid Lätis Aizkraukles toimuval ITF-i juunioride J60 taseme turniiril finaali.

Mõlemad on varem mänginud paari ka erinevate välismaalastega, aga seekord moodustasid paari koos ja olid neljandana asetatud. Pärast avaringis saadud loobumisvõitu lõppesid Adamson - Kalmuse kõik mängud kiire lõppmänguga, aga teiste asetatud mängijatega nad ei kohtunudki, vahendab Tennisnet.ee.

Adamson - Kalmus alistasid Margarita Noviku (-) ja Viktorija Visocanska (Läti) 6:3, 3:6, 10:7 ning Marie Charlotte Monnieri (Poola) ja Tiana Vrajitoriu (Rumeenia) 6:3, 3:6, 10:4, aga kaotasid finaalis itaallannadele Camilla Olga Castracanile ja Eleonora Trancherole 2:6, 7:6, 5:10. Itaalia paar oli enne välja lülitanud ka esimese ja kolmanda asetusega paari.

Üksikmängus jõudsid Adamson ja Miia Mihailov veerandfinaali, aga langesid seal välja. Adamson (kolmas asetus) andis seisul 1:4 loobumisvõidu Lea Haider-Maurerile (Austria, 8.), kes hiljem poolfinaalis alistas ka esimesena asetatud Oliwia Kadzielska (Poola). Mihailov kaotas Castracanile (4.) 1:6, 3:6. Kalmus kaotas teises ringis Kadzielskale.

Eesti noormeestest jõudis ainsana põhiturniirile Hugo Narmont, aga läks kohe kokku esimesena asetatud Gabriel Niedermayriga (Austria) ja kaotas 1:6, 1:6.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo