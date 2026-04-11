Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

Mõlemad on varem mänginud paari ka erinevate välismaalastega, aga seekord moodustasid paari koos ja olid neljandana asetatud. Pärast avaringis saadud loobumisvõitu lõppesid Adamson - Kalmuse kõik mängud kiire lõppmänguga, aga teiste asetatud mängijatega nad ei kohtunudki, vahendab Tennisnet.ee.

Adamson - Kalmus alistasid Margarita Noviku (-) ja Viktorija Visocanska (Läti) 6:3, 3:6, 10:7 ning Marie Charlotte Monnieri (Poola) ja Tiana Vrajitoriu (Rumeenia) 6:3, 3:6, 10:4, aga kaotasid finaalis itaallannadele Camilla Olga Castracanile ja Eleonora Trancherole 2:6, 7:6, 5:10. Itaalia paar oli enne välja lülitanud ka esimese ja kolmanda asetusega paari.

Üksikmängus jõudsid Adamson ja Miia Mihailov veerandfinaali, aga langesid seal välja. Adamson (kolmas asetus) andis seisul 1:4 loobumisvõidu Lea Haider-Maurerile (Austria, 8.), kes hiljem poolfinaalis alistas ka esimesena asetatud Oliwia Kadzielska (Poola). Mihailov kaotas Castracanile (4.) 1:6, 3:6. Kalmus kaotas teises ringis Kadzielskale.

Eesti noormeestest jõudis ainsana põhiturniirile Hugo Narmont, aga läks kohe kokku esimesena asetatud Gabriel Niedermayriga (Austria) ja kaotas 1:6, 1:6.