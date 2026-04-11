Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

Käsipall
Katrine Lunde
Legendaarne Norra käsipallur Katrine Lunde lõpetab pühapäeval toimuvas koondisemängus Slovakkia vastu oma profikarjääri.

Praeguseks 46-aastast Lundet peetakse maailma üheks kõigi aegade paremaks naiskäsipalluriks. Ta debüteeris Norra koondises 2002. aastal ja kohtumine Slovakkiaga saab talle olema juba 389. koondisemäng.

Selle perioodi sisse on jäänud palju edukaid turniire: Norra koondisega krooniti ta olümpiavõitjaks 2008. aastal Pekingis, 2012. aasta Londonis ja tunamullu Pariisis. Seejuures Pariisis valiti ta ka turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Samuti on ta tulnud kolm korda maailmameistriks ja seitse korda Euroopa meistriks. Olümpiatelt, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt on tal täiskasvanute konkurentsis kokku 21 medalit.

Viimati käis Lunde väljakul detsembris maailmameistrivõistluste finaalis, kui Norra alistas esikohamängus Saksamaa. Ta sai ka turniiri kõige parema väravavahi tiitli.

Pühapäeval mängib Norra koondis EHF Euro Cupi kohtumist Slovakkiaga. Tegemist on sarjaga, kus mängivad need koondised, kes on koha Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril juba kindlustanud ning kohtumised toimuvad paralleelselt EM-valikmängudega.

"Mängus on nii palju emotsioone. Mul on klomp kurgus ja kõhust võtab õõnsaks," tunnistas Lunde, kelle kaksikõde Kristine Lunde-Borgersen oli samuti edukas käsipallur, intervjuus väljaandele VG.

"See on läbi. Sellega kaasnevad emotsioonid, sest olen tänulik kõige eest, mis on olnud minu elu osa nii palju aastaid. Aga pean pisut tagasi hoidma ja mitte kogu aeg emotsionaalne olema, sest päevaga peab ühele poole saam.

Kohtumine Slovakkiaga saab olema tema viimane mäng profikäsipallurina. "Jah, see on plaan. Käsipall on mulle mängijana läbi, kuigi ma eelistan seda mitte nii öelda. Aga järgmiseks hooajaks ma enam profilepingut ei sõlmi," lubas ta.

Kuigi Lunde on sel hooajal pisut ka klubikäsipalli mänginud, siis on ta rohkem tegutsenud Randesundi väravavahtide treenerina.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

käsipalliuudised

15:47

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

09.04

Närvilise alguse ületanud Mistra võitis finaalseeria avamängu

09.04

Serviti kapten enne finaalturniiri: favoriidikoorem tuleb võtta enda õlule

09.04

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

02.04

Serviti teenis Tapa üle hooaja neljanda võidu

01.04

Käsipalli meistriliigas sai selgeks põhiturniiri lõppjärjestus

31.03

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

27.03

Mägi vastastest valiksarjas: lonkame nendega võrreldes üht jalga

26.03

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

26.03

Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

25.03

Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

24.03

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:47

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

15:11

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

14:27

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

14:03

Horvaatias juhib Pajari, Fourmaux katkestas Uuendatud

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

12:56

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

12:17

Tiitlimatši suunas rühkiv Sindarov hoiab edu, naiste seas on seis tihe

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

08:08

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Kevin Saar teenis Prantsusmaa meistrivõistlustel etapivõidu

loetumad

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

14:03

Horvaatias juhib Pajari, Fourmaux katkestas Uuendatud

10.04

Rae võib Balti liigast loobuda: nõrke mänge oli liiga palju

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo