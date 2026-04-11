Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

Praeguseks 46-aastast Lundet peetakse maailma üheks kõigi aegade paremaks naiskäsipalluriks. Ta debüteeris Norra koondises 2002. aastal ja kohtumine Slovakkiaga saab talle olema juba 389. koondisemäng.

Selle perioodi sisse on jäänud palju edukaid turniire: Norra koondisega krooniti ta olümpiavõitjaks 2008. aastal Pekingis, 2012. aasta Londonis ja tunamullu Pariisis. Seejuures Pariisis valiti ta ka turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Samuti on ta tulnud kolm korda maailmameistriks ja seitse korda Euroopa meistriks. Olümpiatelt, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt on tal täiskasvanute konkurentsis kokku 21 medalit.

Viimati käis Lunde väljakul detsembris maailmameistrivõistluste finaalis, kui Norra alistas esikohamängus Saksamaa. Ta sai ka turniiri kõige parema väravavahi tiitli.

Pühapäeval mängib Norra koondis EHF Euro Cupi kohtumist Slovakkiaga. Tegemist on sarjaga, kus mängivad need koondised, kes on koha Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril juba kindlustanud ning kohtumised toimuvad paralleelselt EM-valikmängudega.

"Mängus on nii palju emotsioone. Mul on klomp kurgus ja kõhust võtab õõnsaks," tunnistas Lunde, kelle kaksikõde Kristine Lunde-Borgersen oli samuti edukas käsipallur, intervjuus väljaandele VG.

"See on läbi. Sellega kaasnevad emotsioonid, sest olen tänulik kõige eest, mis on olnud minu elu osa nii palju aastaid. Aga pean pisut tagasi hoidma ja mitte kogu aeg emotsionaalne olema, sest päevaga peab ühele poole saam.

Kohtumine Slovakkiaga saab olema tema viimane mäng profikäsipallurina. "Jah, see on plaan. Käsipall on mulle mängijana läbi, kuigi ma eelistan seda mitte nii öelda. Aga järgmiseks hooajaks ma enam profilepingut ei sõlmi," lubas ta.

Kuigi Lunde on sel hooajal pisut ka klubikäsipalli mänginud, siis on ta rohkem tegutsenud Randesundi väravavahtide treenerina.