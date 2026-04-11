Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

Jalgpall
Laupäeval, 11. aprillil möödus 25 aastat ajaloolisest jalgpalli MM-valiksarja kohtumisest Austraalia - Ameerika Samoa, kus Austraalia sai rekordilise 31:0 võidu.

Tegemist on tänini koondisejalgpalli kõige suurema võiduskooriga. Austraalia mängija Archie Thompson lõi selles kohtumises koguni 13 väravat, mis tähistab samuti rekordit. David Zdrilic panustas kaheksaga ja see näitaja on pärast Teist maailmasõda paremuselt teine.

Kohtumine tekitas palju tagasidet MM-valiksarja süsteemi kohta, sest kui Austraalia koosseisu kuulusid mitmed Euroopa tippliigades pallivad jalgpallurid, siis Ameerika Samoa oli amatöörmeeskond. Hiljem muudetigi veidi süsteeme.

Ajalooliselt Okeaania konföderatsiooni kuulunud Austraalia otsutas sealt aga hõreda konkurentsi tõttu viis aastat hiljem lahkuda ja liituda Aasiaga.

Austraalia jaoks oli too 2001. aasta valikaken väga veider, sest vaid mõni päev eelnevalt üsna värskelt FIFA-ga liitunud Ameerika Samoaga kohtumist alistati Tonga 22:0, mis tähistas samuti rahvusvaheliste mängude rekordit, ületades aasta varem toimunud Kuveidi 20:0 võidu Bhutani üle.

Austraalia - Ameerika Samoa kohtumine on siiski läinud jalgpallifolkloori. Väravatesadu Coffs Harbouris pakinenud International Sportsi staadionil oli nii tugev, et isegi staadionitablool läks mõõtmine sassi ja matši lõpuks kuvati Austraaliale koguni 32 väravat.

2023. aastal linastus ka tuntud Uus-Meremaa filmilavastaja Taika Waititi linateos "Next Goal Wins", mis põhines samanimelisel dokumentaalfilmil ja mis kajastas kaotusele järgnenud püüdlusi meeskonda paremaks vormida. Hollandlasest treener Thomas Rongeni, kes päriselt Ameerika Samoale appi tõttas, rollis oli Michael Fassbender.

Tänaseks on Ameerika Samoa rahvuskoondis teeninud MM-valiksarjade peale 15 kaotuse kõrval ka kolm võitu ja ühe viigi.

Toimetaja: Siim Boikov

