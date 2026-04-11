Horvaatias juhib Pajari, Fourmaux katkestas

Autoralli
{{1775893260000 | amCalendar}}
Sami Pajari - Marko Salminen Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Autoralli maailmameistrivõistlused jätkuvad sel nädalal sõidetava Horvaatia ralliga. Laupäeval on kavas kaheksa kiiruskatset: neli enne- ja neli pärastlõunal.

Reedese päeva järel juhtis võistlust Sami Pajari (Toyota), kellele järgnesid Thierry Neuville (Hyundai; +13,7) ja jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota; +14,6). Ülejäänud kaotasid juba minuti või enamaga. Oliver Solberg (Toyota) katkestas juba avakatsel ja üldliider Elfyn Evansile (Toyota) sai saatuslikuks kolmas katse.

Laupäeva avakatsel näitasid paremaid aegu taas rajale tulnud mehed. Solberg oli 16,26-kilomeetrise mõõduvõtu kiireim, Evans kaotas talle 7,3 sekundiga. Pajari jäi kolmandana maha juba 15,0 sekundiga, sarnase kiirusega liikusid ka Neuville ja Katsuta. Romet Jürgenson (Ford) jätkas WRC2 arvestuses seitsmendana.

Teisel katsel suutis Katsuta edestada Neuville'i 4,8 sekundiga ja tõusis kokkuvõttes 1,2 sekundiga mööda ehk kindlustas Toyotade kaksikjuhtimise. Katsevõit kuulus aga taas super-rally süsteemis jätkanud Solbergile. Küll aga sai katse saatuslikuks kümnendat kohta hoidnud Josh McErleanile (M-Sport Ford), kelle masinat tabas tehniline rike.

Päeva kolmandal katsel, mil pikkust pea 22 ja pool kilomeetrit, tunnistas Katsuta aga, et ei tundnud end autos kindlalt. Neuville vastupidiselt jäi hoolimat kehvadest oludest sõiduga rahule. Tulemus oli see, et ta edestas jaapanlast pea 17 sekundiga ja kerkis tagasi teiseks. Jürgenson peatus katsel ja vahetas ilmselt rehvi ning langes WRC arvestuses üheksandaks.

Viimasel ennelõunasel katsel sõitis viiendal kohal kulgenud Adrien Fourmaux (Hyundai) vastu posti ja kahjustas auto vasakut esimest külge. Sellega sai prantslase rallipäev ka otsa. Sarnaselt päeva kolmel esimesele katsele oli Solberg ka siin kiireim.

WRC Autor/allikas: ewrc-results.com

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

Horvaatias juhib Pajari, Fourmaux katkestas

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo