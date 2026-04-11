Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville

Autoralli maailmameistrivõistlused jätkuvad sel nädalal sõidetava Horvaatia ralliga. Laupäevast võistluspäeva jäävad iseloomustama rohked rehvipurunemised, mis segasid korralikult kaarte ning tõstsid otsustava päeva eel esikohale Thierry Neuville'i (Hyundai).

Reedese päeva järel juhtis võistlust Sami Pajari (Toyota), kellele järgnesid Thierry Neuville (Hyundai; +13,7) ja jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota; +14,6). Ülejäänud kaotasid juba minuti või enamaga. Oliver Solberg (Toyota) katkestas juba avakatsel ja üldliider Elfyn Evansile (Toyota) sai saatuslikuks kolmas katse.

Laupäeva avakatsel näitasid paremaid aegu taas rajale tulnud mehed. Solberg oli 16,26-kilomeetrise mõõduvõtu kiireim, Evans kaotas talle 7,3 sekundiga. Pajari jäi kolmandana maha juba 15,0 sekundiga, sarnase kiirusega liikusid ka Neuville ja Katsuta. Romet Jürgenson (Ford) jätkas WRC2 arvestuses seitsmendana.

Teisel katsel suutis Katsuta edestada Neuville'i 4,8 sekundiga ja tõusis kokkuvõttes 1,2 sekundiga mööda ehk kindlustas Toyotade kaksikjuhtimise. Katsevõit kuulus aga taas super-rally süsteemis jätkanud Solbergile. Küll aga sai katse saatuslikuks kümnendat kohta hoidnud Josh McErleanile (M-Sport Ford), kelle masinat tabas tehniline rike.

Päeva kolmandal katsel, mil pikkust pea 22 ja pool kilomeetrit, tunnistas Katsuta aga, et ei tundnud end autos kindlalt. Neuville vastupidiselt jäi hoolimat kehvadest oludest sõiduga rahule. Tulemus oli see, et ta edestas jaapanlast pea 17 sekundiga ja kerkis tagasi teiseks. Jürgenson peatus katsel ja vahetas ilmselt rehvi ning langes WRC arvestuses üheksandaks.

Viimasel ennelõunasel katsel sõitis viiendal kohal kulgenud Adrien Fourmaux (Hyundai) vastu posti ja kahjustas auto vasakut esimest külge. Sellega sai prantslase rallipäev ka otsa. Sarnaselt päeva kolmel esimesele katsele oli Solberg ka siin kiireim.

Pärastlõunasel teisel katsel, Generalski Stol – Zdhihovo kordusläbimisel õnnestus puhtalt pääseda vaid Solbergil, Evansil ja Neuville'il: rehv purunes nii M-Spordi meestel, Hayden Paddonil (Hyundai), Katsutal kui paraku ka Pajaril ja nii kerkis uueks liidriks hoopis Neuville.

"Siin on rehvipurunemistega täielik loterii," sõnas Paddon pärastlõunase teise katse finišis. "Tabad igal pool kive, sest pead puhtas sõidujoones sõitma – aga kivid on nii sõidujoones kui lõikekohtades."

Laupäevase võistluspäeva järel edestab Neuville Katsutat 1.14-ga ning Pajarit 1.46-ga, pärast Paddonit (+3.28) on üldarvestuses järgmised juba WRC2 sõitjad. Jürgenson mahtus kahel viimasel katsel WRC2 klassis pjedestaalile, aga jätkab oma klassis ikkagi kümnendal kohal.