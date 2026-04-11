X!

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville

Autoralli
{{1775893260000 | amCalendar}}
Thierry Neuville Horvaatia MM-rallil
Thierry Neuville Horvaatia MM-rallil Autor/allikas: SCANPIX/PA Images
Autoralli

Autoralli maailmameistrivõistlused jätkuvad sel nädalal sõidetava Horvaatia ralliga. Laupäevast võistluspäeva jäävad iseloomustama rohked rehvipurunemised, mis segasid korralikult kaarte ning tõstsid otsustava päeva eel esikohale Thierry Neuville'i (Hyundai).

Reedese päeva järel juhtis võistlust Sami Pajari (Toyota), kellele järgnesid Thierry Neuville (Hyundai; +13,7) ja jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota; +14,6). Ülejäänud kaotasid juba minuti või enamaga. Oliver Solberg (Toyota) katkestas juba avakatsel ja üldliider Elfyn Evansile (Toyota) sai saatuslikuks kolmas katse.

Laupäeva avakatsel näitasid paremaid aegu taas rajale tulnud mehed. Solberg oli 16,26-kilomeetrise mõõduvõtu kiireim, Evans kaotas talle 7,3 sekundiga. Pajari jäi kolmandana maha juba 15,0 sekundiga, sarnase kiirusega liikusid ka Neuville ja Katsuta. Romet Jürgenson (Ford) jätkas WRC2 arvestuses seitsmendana.

Teisel katsel suutis Katsuta edestada Neuville'i 4,8 sekundiga ja tõusis kokkuvõttes 1,2 sekundiga mööda ehk kindlustas Toyotade kaksikjuhtimise. Katsevõit kuulus aga taas super-rally süsteemis jätkanud Solbergile. Küll aga sai katse saatuslikuks kümnendat kohta hoidnud Josh McErleanile (M-Sport Ford), kelle masinat tabas tehniline rike.

Päeva kolmandal katsel, mil pikkust pea 22 ja pool kilomeetrit, tunnistas Katsuta aga, et ei tundnud end autos kindlalt. Neuville vastupidiselt jäi hoolimat kehvadest oludest sõiduga rahule. Tulemus oli see, et ta edestas jaapanlast pea 17 sekundiga ja kerkis tagasi teiseks. Jürgenson peatus katsel ja vahetas ilmselt rehvi ning langes WRC arvestuses üheksandaks.

Viimasel ennelõunasel katsel sõitis viiendal kohal kulgenud Adrien Fourmaux (Hyundai) vastu posti ja kahjustas auto vasakut esimest külge. Sellega sai prantslase rallipäev ka otsa. Sarnaselt päeva kolmel esimesele katsele oli Solberg ka siin kiireim.

Pärastlõunasel teisel katsel, Generalski Stol – Zdhihovo kordusläbimisel õnnestus puhtalt pääseda vaid Solbergil, Evansil ja Neuville'il: rehv purunes nii M-Spordi meestel, Hayden Paddonil (Hyundai), Katsutal kui paraku ka Pajaril ja nii kerkis uueks liidriks hoopis Neuville.

"Siin on rehvipurunemistega täielik loterii," sõnas Paddon pärastlõunase teise katse finišis. "Tabad igal pool kive, sest pead puhtas sõidujoones sõitma – aga kivid on nii sõidujoones kui lõikekohtades."

Laupäevase võistluspäeva järel edestab Neuville Katsutat 1.14-ga ning Pajarit 1.46-ga, pärast Paddonit (+3.28) on üldarvestuses järgmised juba WRC2 sõitjad. Jürgenson mahtus kahel viimasel katsel WRC2 klassis pjedestaalile, aga jätkab oma klassis ikkagi kümnendal kohal.

Horvaatia MM-ralli üldseis pärast laupäevast võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

19:18

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

08:08

Männama masin käis külili, aga Ungarist tuli siiski neljas koht

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

09.04

Horvaatia ralli testikatsel oli kiireim Solberg

07.04

Rally Estonia testikatse toimub reedel

07.04

Hyundai mälestab Horvaatia rallil varalahkunud Breeni

05.04

Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

03.04

Neuville suuri lootusi ei hellita

02.04

Tänak: liiga paljud WRC sõitjad on seal nautimas, mitte võitlemas

01.04

Romet Jürgenson: kogemustepagas on kõva, aga tahaks lõpuks tulemust teha

01.04

Rallimaailmast taandunud Linnamäe vaatab tulevikku optimistliku pilguga

31.03

Tänak: Eesti ralli tulevik on heades kätes

22.03

Ogier: ma ei saa kinnitada, et olen 2027. aastal stardirivis

18.03

Keenia ralli tuleviku kohal on küsimärgid

sport.err.ee uudised

20:08

TalTech võitis avamängus Keila KK vastu teise poolaja 28 punktiga

19:35

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks

19:18

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

19:02

Rae võttis naiste võrkpalli finaalseeria avamängus kindla võidu

18:54

Sinjavski kuulus esmakordselt Baniku särgis algkoosseisu

18:25

Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis Uuendatud

18:00

Serviti pääses kodupubliku ees Balti liiga finaali

17:40

Üllatuskaotuse saanud Arsenal paotas tiitliheitluses Cityle ust

16:33

Harju tegi mängu lõpu põnevaks, aga Kuressaare jättis kolm punkti koju

15:47

Maailma ühe suurema käsipallilegendi karjäär saab otsa

15:11

Adamson ja Kalmus jõudsid noorteturniiril finaali

14:27

Legendaarsest MM-valikmängust möödus veerand sajandit

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

12:56

19-aastane prantsuse rattatalent pakkus taas muljetavaldava esituse

12:17

Tiitlimatši suunas rühkiv Sindarov hoiab edu, naiste seas on seis tihe

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

11:02

Madridi Real jäi taas võiduta ja valmistas Barcelonale heameelt

10:23

Rory McIlroy näitab Mastersil omaette taset

09:52

Lisell Jäätma laseb MK-etapi poolfinaalis

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

loetumad

11:25

Maik-Kalev Kotsari pikk mängupaus sai läbi

10.04

Pettunud Solberg: pean võib-olla sammu tagasi võtma

10.04

Hästi alustanud Jürgenson kaotas Horvaatias rehvi ja üle minuti Uuendatud

09.04

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

19:18

Horvaatia karmid tingimused jätsid järjest mehi tee äärde, juhib Neuville Uuendatud

10.04

Eesti purjelaudur tuli U-17 vanuseklassi maailmameistriks

10.04

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

09:12

LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

13:45

Ramonas korraldati taas kõva heitepidu, 70 meetri joone ületas kuus meest

10.04

Koduse korvpalli meistriliiga veerandfinaalid algasid Pärnu võiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo