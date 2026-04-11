LeBron James küündis järjekordse tähiseni, Atlanta saab kergemalt hingata

Korvpalliliigas alistas Los Angeles Lakers kodus Phoenix Sunsi 101:73 (33:24, 24:24, 24:16, 20:9) ja taas oli mälestusväärsne õhtu LeBron Jamesil.

LA Lakersi tähtmängija viskas 28 punkti ja jagas tosin resultatiivset söötu. Seejuures ületas James neljanda mehena NBA-s 12 000 tulemusliku söödu piiri. Temast rohkem on neid karjääri jooksul jaganud vaid John Stockton (15 806), Chris Paul (12 552) ja Jason Kidd (12 091).

Atlanta Hawks alistas kodus Jamesi endise koduklubi Cleveland Cavaliersi 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37) ja kindlustas koha sõelmängude play-off faasis. C.J. McCollum panustas võitjate esitusse 29 punktiga.

Denver Nuggets sai kodus jagu põhiturniiri võidu juba kindlustanud Oklahoma City Thunderist 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22) ja kirjutas tabelisse 11. võidu järjest. Jonas Valanciunas tõi võitjatele 23 punkti ja 17 lauapalli - mõlemad olid tema hooaja parimad näitajad.

Victor Wembanyama panustas 40 punkti ja 13 lauapalliga ning aitas San Antonio Spursi kodus 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27) võidule Dallas Mavericksi üle.

NBA põhihooaeg kulmineerub esmaspäeval.

Tulemused: Charlotte - Detroit 100:118, Washington - Miami 117:140, Atlanta - Cleveland 124:102, Boston - New Orleans 144:118, Indiana - Philadelphia 94:105, New York - Toronto 112:95, Chicago - Orlando 103:127, Milwaukee - Brooklyn 125:108, San Antonio - Dallas 139:120, Denver - Oklahoma City 127:107, Houston - Minnesota 132:136, Utah - Memphis 147:101, Portland - LA Clippers 116:97, Sacramento - Golden State 124:118, LA Lakers - Phoenix 101:73.