Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Tennis

Eesti tennisistid Daniil Glinka ja Elena Malõgina käisid reede õhtul väljakul, aga nii Eesti meeste teine reket kui ka naiste esireket langesid konkurentsist.

USA-s Sarasotas toimuval Challengeri turniiril kuuenda asetuse saanud Glinka (ATP 184.) kaotas Andres Andrade (ATP 219.) vastu avaseti viiendas geimis servi ning jäi siis 2:4 kaotusseisu. Sellest ta enam välja kaevata ei suutnud ja Ecuadori mees teenis 6:4 võidu.

Teises setis jäi eestlane kohe 0:2 ja 1:4 maha ning Andrade realiseeris kindla 6:2 võiduga edasipääsu poolfinaali.

Esimeselt pallingult realiseerimise osas oli Glinka kuue protsendipunkti võrra kehvem (73 - 67), aga käärid tulid sisse teisel servil, mil Andrade teenis punkti 62-protsendilise eduga ja Glinka 35-protsendilise eduga. Eestlane tegi ainult seitse äralööki ja 28 lihtviga, Andrade 13 äralööki ja 21 lihtviga.

Malõgina osales Prantsusmaal Calvis toimuval ITF-i W75 kategooria turniiril, aga pidi paarismängu poolfinaalis koos briti Alicia Dudeneyga leppima 4:6, 4:6 kaotusega.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima

