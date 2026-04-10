Nii Glinka kui ka Malõgina pidid kaotusega leppima
Eesti tennisistid Daniil Glinka ja Elena Malõgina käisid reede õhtul väljakul, aga nii Eesti meeste teine reket kui ka naiste esireket langesid konkurentsist.
USA-s Sarasotas toimuval Challengeri turniiril kuuenda asetuse saanud Glinka (ATP 184.) kaotas Andres Andrade (ATP 219.) vastu avaseti viiendas geimis servi ning jäi siis 2:4 kaotusseisu. Sellest ta enam välja kaevata ei suutnud ja Ecuadori mees teenis 6:4 võidu.
Teises setis jäi eestlane kohe 0:2 ja 1:4 maha ning Andrade realiseeris kindla 6:2 võiduga edasipääsu poolfinaali.
Esimeselt pallingult realiseerimise osas oli Glinka kuue protsendipunkti võrra kehvem (73 - 67), aga käärid tulid sisse teisel servil, mil Andrade teenis punkti 62-protsendilise eduga ja Glinka 35-protsendilise eduga. Eestlane tegi ainult seitse äralööki ja 28 lihtviga, Andrade 13 äralööki ja 21 lihtviga.
Malõgina osales Prantsusmaal Calvis toimuval ITF-i W75 kategooria turniiril, aga pidi paarismängu poolfinaalis koos briti Alicia Dudeneyga leppima 4:6, 4:6 kaotusega.
