Selver x TalTech läks kodupubliku ees pronksiseeriat juhtima

Kui seeria esimeses kahes mängus läks võitja selgitamiseks vaja viit geimi, siis reedel sai asi selgeks neljaga: Võru klubi võitis küll esimese, aga Selver sai siis hoo sisse ja vormistas järgmise kolme geimiga 3:1 (18:25, 25:22, 26:24, 25:19) võidu.

Võitjate resultatiivseim oli Kaur Erik Kais, kes tõi Selverile 17 punkti (+4). Andres Jefanovi arvele jäi 16 punkti (+8), kahekohalise summani jõudis veel 12 punkti toonud Mihkel Varblane (+10). Renato Santos tegi Barruse eest taas vägeva esituse, brasiillane sai kaotuses kirja 32 punkti (+16).

Võitjad lahendasid rünnakut 41-protsendilise eduga (Barrus 51%), Selveri vastuvõtt oli 50 protsenti, Barruse 44 protsenti. Selver sai blokist 11 punkti ja Barrus kuus, mõlemad tiimid lõid kümme ässa.

Selver x TalTech läks kolme võiduni peetavat seeriat juhtima kaks-üks, neljas kohtumine toimub 14. aprillil Võru spordihallis. Kui võõrustaja selle mängu võidab, toimub otsustav viies mäng 18. aprillil taas TalTechi spordihallis.