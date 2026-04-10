Sügisel jõuab kinodesse dokumentaalfilm Magnus Kirdist

Magnus Kirt pärast 2019. aasta MM-i Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR
Sel sügisel linastub kinodes dokumentaalfilm maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud, aga vägeval võistlusel karjääri lõpetava vigastuse saanud odaviskajast Magnus Kirdist.

Dokumentaalfilmi "Tagasitulek" režissöörik on tunnustatud spordidokumentalist Steiv Silm, produtsent auhinnatud filmitegija Ülo Pikkov.

Film jutustab liigutava ja pingelise loo sportlasest, kelle teekonda maailma tippu kannavad varalahkunud isa õpetused ja väärtused. Kirt tõuseb maailma parimaks odaviskajaks ning tema ametlik kroonimine pidi toimuma Doha maailmameistrivõistlustel. Otsustaval hetkel saadud ränk õlavigastus purustab aga unistuse miljonite televaatajate silme all.

Edasi algab keeruline võitlus vigastuste, läbipõlemise ja sisemiste deemonitega. Aastatepikkune pingutus viib lõpuks tagasitulekuni, mis näib olevat justkui lapsepõlvest peale ette määratud.

10. aprillil, Kirdi 36. sünnipäeval avati ka filmi ametlik koduleht magnuskirtmovie.com, kust saab infot filmi valmimise ja linastumise kohta. Pärast aastaid filmimist ning monteerimist tähistab veebilehe avamine olulist verstaposti filmi teekonnal publikuni.

Filmi valmimisele on kaasa aidanud peatoetajatena Sportland ja Chanz. Riiklikku tuge on projekt saanud Eesti Filmi Sihtasutuselt ning Kultuurkapitalilt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo