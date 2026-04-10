Esireket Alcaraz näitas Monacos võimu, Sinner kohtub poolfinaalis Zvereviga

Meeste tennise maailma esireket Carlos Alcaraz näitas Monacos toimuval kõrgeima taseme turniiril võimu, kui võitis veerandfinaalis Alexander Bubliku (ATP 11.) vastu kümme geimi järjest.

Alcaraz ja Kasahstani esindav Bublik alustasid tasavägiselt ning Bublik läks avasetis juhtima 3:2, aga 22-aastane Alcaraz näitas siis võimu, kui võitis järgmised neli geimi, teenides 6:3 setivõidu. Võiduseeria ei saanud aga sellega lõppu ning hispaanlane võitis teises setis kuus geimi järjest, vormistades 27 minutiga 6:0 võidu.

Esireket teenis esimeselt servilt 68-protsendilise eduga, Bublik 39-protsendiliselt ja teises setis vaid 22-protsendiliselt. Alcaraz sai kümme võimalust murda ja kasutas neist kuus ära, sai kirja 16 äralööki (Bublik 14) ja 18 lihtviga (Bublik 28).

Alcaraz läheb poolfinaalis kokku kodupubliku ees mängiva Valentin Vacherot'ga (ATP 23.), kes alistas austraallase Alex De Minaur' (ATP 6.) 6:4, 3:6, 6:3.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi maailma teine reket Jannik Sinner ja kolmas reket Alexander Zverev. Itaallane ja sakslane on varasemalt kohtunud 12 korral ning Sinner on võitnud neist mängudest kaheksa, seejuures viimased seitse. Sinner alistas veerandfinaalis kanadalase Felix Auger-Aliassime (ATP 7.) 6:3, 6:4, Zverev alistas brasiillase Joao Fonseca (ATP 40.) 7:5, 6:7 (3), 6:3.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

