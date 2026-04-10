Evans ja Solberg sõitsid Horvaatias teelt välja, Jürgensonile katsevõit

Oliver Solberg Horvaatia MM-rallil Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Sel nädalavahetusel toimub Horvaatias autoralli MM-hooaja neljas etapp. Rallit MM-sarja üldarvestuse teise mehena alustanud Oliver Solberg pidi avapäeva juba esimesel katsel pooleli jätma, üldliider Elfyn Evans (mõlemad Toyota) sõitis teelt välja kolmandal katsel.

Solberg kaotas 4,8 kilomeetrit pärast Vodice - Bresti 14-kilomeetrise avakatse algust ühes paremkurvis oma Toyota üle juhitavuse ning tabas teeperve, mis paiskas ta masina teisele poole teed puude vahele.

Pealtvaatajad tõttasid koheselt Solbergile appi ja üritasid autot tagasi teele lükata, aga see ei õnnestunud ning MM-sarja teine mees pidi vaid mõned minutid pärast ralli algust selle pooleli jätma.

Kahe katse järel juhtis rallit tema meeskonnakaaslane Elfyn Evans, kes edestas 15,8 sekundiga kolmandat Toyota sõitjat Sami Pajarit. Paraku läks waleslase avapäev aia taha kolmandal katsel: sarja üldliider sõitis ühe paremkurvi pikaks ning maandus puude vahel, kust ka temal välja saada ei õnnestunud.

Soosikute ebaõnne järel on kolme katse järel Horvaatia ralli liidriks Pajari, kes edestab 2,7 sekundiga Thierry Neuville'i (Hyundai) ja 6,4 sekundiga Takamoto Katsutat (Toyota).

Romet Jürgenson (Ford) teenis WRC2 arvestuses teise katse võidu, mis kergitas ta oma klassis ralli kokkuvõttes Nikolai Gräzini ja Yohan Rosseli järel kolmandale kohale. Bulgaariat esindavale Gräzinile kaotab eestlane pooleteise sekundiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

