Evans ja Solberg sõitsid Horvaatias teelt välja, Jürgensonile katsevõit

Solberg kaotas 4,8 kilomeetrit pärast Vodice - Bresti 14-kilomeetrise avakatse algust ühes paremkurvis oma Toyota üle juhitavuse ning tabas teeperve, mis paiskas ta masina teisele poole teed puude vahele.

Pealtvaatajad tõttasid koheselt Solbergile appi ja üritasid autot tagasi teele lükata, aga see ei õnnestunud ning MM-sarja teine mees pidi vaid mõned minutid pärast ralli algust selle pooleli jätma.

Kahe katse järel juhtis rallit tema meeskonnakaaslane Elfyn Evans, kes edestas 15,8 sekundiga kolmandat Toyota sõitjat Sami Pajarit. Paraku läks waleslase avapäev aia taha kolmandal katsel: sarja üldliider sõitis ühe paremkurvi pikaks ning maandus puude vahel, kust ka temal välja saada ei õnnestunud.

Soosikute ebaõnne järel on kolme katse järel Horvaatia ralli liidriks Pajari, kes edestab 2,7 sekundiga Thierry Neuville'i (Hyundai) ja 6,4 sekundiga Takamoto Katsutat (Toyota).

Romet Jürgenson (Ford) teenis WRC2 arvestuses teise katse võidu, mis kergitas ta oma klassis ralli kokkuvõttes Nikolai Gräzini ja Yohan Rosseli järel kolmandale kohale. Bulgaariat esindavale Gräzinile kaotab eestlane pooleteise sekundiga.