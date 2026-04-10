Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

Fenerbahce - Madridi Real
Korvpalli Euroliiga tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas neljapäeval juba viienda mängu järjest, kui jäi kodusaalis 69:74 alla Madridi Realile.

Fenerbahce läks neljapäevast mängu juhtima 29:21, aga Real vastas sellele 11:0 vahespurdiga. Avapoolaja võitis külalismeeskond kuue punktiga, aga siis läksid hoogu Nicolo Melli ja Wade Baldwin, kes viisid Fenerbahce taas 58:54 ette.

Otsustavatel hetkedel kerkis Reali kangelaseks Mario Hezonja, kes viis oma läbimurdega Reali 67:65 juhtima ning tabas siis kaheksandal katsel oma õhtu esimese kaugviske. Neljandal veerandajal lubas Real kodumeeskonnal visata vaid 11 punkti.

Facundo Campazzo viskas Reali kasuks 15 punkti, Fenerbahcet vedas 21 punkti visanud Brandon Boston. Tiitlikaitsja Fenerbahce on nüüd kaotanud viis mängu järjest, tabelis langenud neljandale kohale ja neist võib veel mööduda ka Tel Avivi Hapoel. Põhihooaja lõpuni on veel üks mäng.

Kaotusele vaatamata oli Fenerbahce peatreener Šarunas Jasikevicius meeskonna mänguga rahul. "Pingutasime korralikult, mängisime tõelise tiimina. See oli meie jaoks suur samm edasi. Me ei saanud korvi all mees-mehe kaitsega hakkama: iga kord, kui hakkasime oma tööd tegema, leidsid nad head vastused. Suur mäng, suured hetked. Sellised mängud otsustatakse detailidega. Kaotasime ilmselt detailide võitluse, aga tegime siiski sammu edasi," sõnas leedukas.

Esikohal jätkab Olympiakos, kes oli neljapäeval 89:85 üle Hapoelist. Tyler Dorsey viskas võitjate kasuks 23 punkti. Võimsa viskeõhtu pakkus kodupublikule Pariisi meeskond, kes kogus juba avaveerandiga 41 punkti ning alistas Tel Avivi Maccabi lõpuks 113:80.

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo