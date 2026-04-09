Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

Regina Ermits. Autor/allikas: Katariina Peetson.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon nimetas hooaja parimaks laskesuusatajaks naistest Regina Ermitsa ja meestest Kristo Siimeri.

30-aastane Ermits tegi karjääri parima MK-hooaja, tulles kokkuvõttes 25. kohale. Kahel korral tuli koht esikümnes: Hochfilzeni jälitussõidus oli ta kaheksas ja Oberhofi jälitussõidus üheksas.

Siimer sõitis kodusel Otepää etapil sprindis välja 15. koha, mis tähistab tema karjääri parimat tulemust MK-sarjas. Kokkuvõttes sai 26-aastane sportlane samuti oma parima üldkoha ehk oli 48.

Kuni 21-aastaste arvestuses oli parim naine Kretel Kaljumäe ja parim mees Jakob Kulbin. Kuni 19-aastaste vanuseklassis teenisid auhinnad Rosibel Marii Kaldvee ja Daniel Varikov.

Parima treeneri tiitlit jäid jagama Karel Viigipuu ja Haavard Bogetveit. Hooaja teoks nimetati Embach Arena õhkrelva lasketiiru rajamine Tartusse.

Toimetaja: Siim Boikov

