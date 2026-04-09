Eesti golfimängija tuli Egiptuses teiseks

Esimesel päeval läbis Soo rajad 68 ja teisel koguni 65 löögiga. See tõstis ta kokkuvõttes ühtlasi esikohta jagama. Kolmandal päeval piirdus 72 löögiga, mis tähistas täpselt par'i.

Kindla võidu sai viimasel päeval suurepärases hoos olnud belglane Kristo Ulenaers, kes edestas Sood ja šveitslast Mauro Gilardit kokkuvõttes viie löögiga. Ulenaertsi viimase päeva tulemus oli aga koguni kümme lööki alla par'i.

"Väga head kolm päeva olid, kuigi viimane päev osutus oodatust raskemaks. Esimesed kaks päeva oli mäng väga hea ja eriti teisel päeval kukkusid ka putid hästi. Viimasel päeval oli löök kolmest päevast kõige kehvem ja mitmel rajal tuli ka keerulisest olukorrast päästma hakata," kirjeldas Soo turniiri.

"Päris viimasel rajal oli avalöögiga isegi nii palju ebaõnne, et pidi võtma trahviga mittemängitava palli ja lõpuks selle raja bogey oli hea tulemus. Enda üle on hea meel, et ei andnud kuskil alla ja võitlesin kogu aeg lõpuni. Viimasel päeval oleks ka puttamisel võinud natukene rohkem õnne olla."

"Skoore viimase ringi ajal ei vaadanud ja püsisin oma mängu juures, alles 17. rajal korraks vaatasin, aga siis oli juba kõik selge," jätkas Soo. "Võita oleks täna keeruline olnud, sest belgia kutt tegi ikka väga muljetavaldava viimase päeva. Oli väärt kogemus sellel tuuril liidergrupis viimasel päeval mängida ja järgmine võistlus loodetavasti juba veel paremini!"

ProGolf Tour on Saksamaalt alguse saanud võistlussari, kus mängitakse enam kui 20 võistlust Euroopas ja Aafrikas. Aasta edetabeli viis paremat saavad tulevaks hooajaks pääsme astme võrra kõrgemale ehk Hotelplaneer Touri nimelisse sarja.

Varem ka Eesti koondisse kuulunud Soo sai profiks eelmisel aastal pärast Ameerika Ühendriikides ülikooli lõpetamist. Pärast seda võitis Soo ka Marbella Winter Touri minituuri, mis oli talle ühtlasi esimene võit profina.