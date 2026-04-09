Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

Arina Sabalenka
Hiljuti järjest kaks kõrgetasemelist Ameerika Ühendriikide turniiri võitnud tennise naiste maailma esinumber Arina Sabalenka loobub oma liivahooaja esimesest võistlusest Stuttgartis.

27-aastane Sabalenka võitis märtsis nii Indian Wellsis kui ka Miamis. Temast sai viies naine, kes võitnud "päikeselise duubli" kaks korda järjest.

"Kahjuks sain pärast Miamit vigastada ja kuigi proovisin kõike, et kõigeks ajaks taastuda, siis pole ma veel võistlemiseks valmis," teatas Sabalenka ühismeedia vahendusel.

Stuttgarti turniir on tema jaoks märgiline, aga mitte kõige positiivsemas võtmes. Ta on viimastel aastatel neljal korral finaali jõudnud, kuid selle alati kaotanud: 2021. aastal Ashleigh Bartyle, 2022. ja 2023. aastal Iga Swiatekile ning mullu Jelena Ostapenkole.

"Mulle on alati meeldinud Suttgarti tulla. See atmosfäär, fännid ja toetus on minu jaoks väga erilised," jätkas Sabalenka. "Ja muidugi lootsin väga, et saan veel ühe võimaluse."

Stuttgarti lahtised meistrivõistlused saavad alguse esmaspäeval, 13. aprillil.

Toimetaja: Siim Boikov

