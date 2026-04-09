Horvaatia ralli testikatsel oli kiireim Solberg

Oliver Solberg
Autoralli MM-hooaja neljandal etapil Horvaatias näitas neljapäevasel testikatsel parimat minekut Toyota piloot Oliver Solberg.

Solberg sai esimesel läbimisel kirja aja 2.17,7, mis jäi kogu testikatse parimaks. Teisel läbimisel sõitis ta välja 2.17,9 ja kolmandal läbimisel 2.19,9.

"Kuna olen selle autoga sõitnud valdavalt keerulistes oludes, siis sobiksid need mulle praegu veidi paremini. Kuival asfaldil olen esmakordselt ja pean veel palju õppima. See on vajalik, sest ees ootavad Kanaarid ja teised asfaldirallid," rääkis Solberg.

Eelmise etapi Keenias võitnud Takamoto Katsuta (Toyota) oli 2.18,1-ga kokkuvõttes teine ning Hyundai meestest oli kiireim Thierry Neuville, kes sai 2.18,5-ga kolmanda koha.

WRC2 arvestuses oli kiireim Eric Camilli (Škoda Fabia RS Rally2), kes näitas parimal läbimisel aega 2.24,1. Romet Jürgenson (Ford Fiesta Rally2) sai 2.30,8-ga selles arvestuses 14. koha.

Reedel sõidetakse kaheksa kiiruskatset ja neist esimene algab Eesti aja järgi kell 10.13. Kokku läbitakse Horvaatia teedel 20 kiiruskatset ja 300 katsekilomeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

