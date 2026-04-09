Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

HC Tabasalu naiskond. Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/SK Tapa
Käsipalli naiste meistriliigas alistas HC Tabasalu pronksiseeria avamängus SK Tapa/Tapa valla Spordikooli 29:25 (15:12).

Tapa asus juhtima 7:4, kuid Tabasalu tegi seejärel vahespurdi ja saavutas eduseisu, mis kestis poolaja lõpuni. Kümme minutit enne mängu lõppu oli Tapa seitsmepunktilises kaotusseisus, ent vahe hakkas tasapisi vähenema. Kaks minutit enne mängu lõppu oli seisuks 27:25 Tabasalu poolt vaadatuna ning viimasel minutil viskas Tabasalu veel kaks väravat.

Gertu Jõhvikas ja Kertu Kopti said mõlemad Tabasalu poolel kirja seitse väravat.

"Kaitses olime agressiivsed ja üritasime kogu aja kontaktis olla. Rünnakul leidsime palju mitmekülgseid lahendusi," võttis mängu Tabasalu vaatest kokku Cristlin Kuldmaa. "Kuigi lõpus läks pingeliseks, suutsime jääda rahulikuks ja siiski võidu võtta," ütles Kuldmaa lõpetuseks.

"Kahju, et esimene kohtumine ei päädinud meie võiduga, peame tegema kindlaid korrektuure ja olema 100% valmis," sõnas Tapa parimana kaheksa väravat visanud Marjette Maie Müntser. "Järgmistes kohtumistes peame rohkem kinni pidama kokkuleppetest ning olema ise rünnakul liikuvamad," lisas ta.

Pronksiseeria mängitakse kahe võiduni, järgmine kohtumine toimub pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

15:00

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

02.04

Serviti teenis Tapa üle hooaja neljanda võidu

01.04

Käsipalli meistriliigas sai selgeks põhiturniiri lõppjärjestus

31.03

Käsipalli meeste meistriliiga jätkub kolme kohtumisega

27.03

Mägi vastastest valiksarjas: lonkame nendega võrreldes üht jalga

26.03

Eesti käsipallikoondis sai teada vastased EM-valiksarjas

26.03

Tabasalu oli kodusaalis parem Mellast

25.03

Sajanda koondisemängu kirja saanud Jaanimaa: tahan väärikalt lõpetada

24.03

Saksamaa käsipallimeister leidis kadunuks peetud trofee oma keldrist

21.03

Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

19.03

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

multimeedia

sport.err.ee uudised

15:00

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

14:32

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

13:54

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

13:25

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

12:36

Kevin Saar võitis Prantsusmaa meistrivõistluste etapi

12:20

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

11:44

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

10:51

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09:09

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08:05

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

loetumad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

