Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

Tapa asus juhtima 7:4, kuid Tabasalu tegi seejärel vahespurdi ja saavutas eduseisu, mis kestis poolaja lõpuni. Kümme minutit enne mängu lõppu oli Tapa seitsmepunktilises kaotusseisus, ent vahe hakkas tasapisi vähenema. Kaks minutit enne mängu lõppu oli seisuks 27:25 Tabasalu poolt vaadatuna ning viimasel minutil viskas Tabasalu veel kaks väravat.

Gertu Jõhvikas ja Kertu Kopti said mõlemad Tabasalu poolel kirja seitse väravat.

"Kaitses olime agressiivsed ja üritasime kogu aja kontaktis olla. Rünnakul leidsime palju mitmekülgseid lahendusi," võttis mängu Tabasalu vaatest kokku Cristlin Kuldmaa. "Kuigi lõpus läks pingeliseks, suutsime jääda rahulikuks ja siiski võidu võtta," ütles Kuldmaa lõpetuseks.

"Kahju, et esimene kohtumine ei päädinud meie võiduga, peame tegema kindlaid korrektuure ja olema 100% valmis," sõnas Tapa parimana kaheksa väravat visanud Marjette Maie Müntser. "Järgmistes kohtumistes peame rohkem kinni pidama kokkuleppetest ning olema ise rünnakul liikuvamad," lisas ta.

Pronksiseeria mängitakse kahe võiduni, järgmine kohtumine toimub pühapäeval.