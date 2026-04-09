Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

Imrich Bugar. Autor/allikas: SeznamZpravy/X
Kolmapäeval suri 70 aasta vanuselt kunagine tipp-kettaheitja Imrich Bugar.

Bugari lahkumisest teatas Tšehhi spordiklubi Dukla, mille hingekirja kuulus ta oma sportlaskarjääri jooksul. Järgmise nädala teisipäeval oleks Bugar tähistanud oma 71. sünnipäeva.

Ungari päritolu, kuid Tšehhoslovakkia lipu all võistelnud Bugar võitis oma ainsa olümpiamedali 1980. aastal Moskva mängudel, kus saavutas Viktor Raštšupkini järel teise koha. Kuldmedalist jäi teda lahutama vaid 27 sentimeetrit.

Neli aastat hiljem toimunud Los Angelese olümpial oleks Bugar olnud üks favoriit kuldmedalile, aga idabloki riikide boikott jättis ta sealt eemale. "Olin maailma parim kettaheitja, kuid ma ei saanud [Los Angeleses] kuldmedali eest võidelda. Kaksteist päeva pärast olümpiamänge saabusid olümpiafinalistid Brüsselis toimunud võistlusele. Seal tegin neile kõigile viie meetriga ära," meenutas Bugar eelmisel aastal.

1983. aastal peeti Helsingis esimesed Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (toona IAAF, nüüd WA - ERR) korraldatud kergejõustiku maailmameistrivõistlused ning Bugar tuli seal kuldmedalile 67.72-ga. Euroopa meistrivõistlustelt jäi tema saagiks üks kuld (Ateena 1982) ja üks pronks (Praha 1978).

Kaks aastat pärast maailmameistriks tulemist heitis ta oma isikliku rekordi 71.26, mis on tänaseni Tšehhi rahvusrekord ning kõigi aegade 16. tulemus.

Toimetaja: Henrik Laever

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

