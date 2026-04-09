Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

Simon Eder. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Austria suusaliidus (ÖSV) laskesuusatamise eest vastutav Christoph Sumann ütles kodumaa meediale, et hiljuti sportlaskarjääri lõpetanud Simon Eder võib hakata tööle rahvuskoondise lasketreenerina.

Koos Ederiga teatesõidus kaks olümpiahõbedat võitnud Sumann andis pikema intervjuu väljaandele Laola1 ning rääkis muuhulgas võimalusest palgata Eder tööle rahvuskoondise lasketreenerina. 

"Olen temaga sellest juba rääkinud. Kui sul on võimalus palgata keegi, kes on laskmises revolutsiooni teinud, siis ei tohi seda võimalust käest lasta. Simon on olnud viimase 20 aasta jooksul üks parimaid laskjaid. Ta on oma töös põhjalik ja pidevalt arenenud. Kui ma jätaksin sellise võimaluse kasutamata, siis teeksin tohutu vea," ütles Sumann.

Eelmisel hooajal juhendas rahvuskoondist esimest hooaega Luggi Gredler, kelle jätkamine peatreeneri rollis on veel selgumisel. "Ta oli kunagi minu meeskonnakaaslane. Seega tean, mida temalt oodata. Ta on väsimatu ja väga kohusetundlik oma töös. Samas ma ei tea, kas ta tunneb ennast peatreeneri rollis mugavalt. Tal olid enne selle ameti vastuvõtmist mõned kahtlused," rääkis Sumann.

Austria koondisel seisab ees põlvkondade vahetus, sest Eder ja Lisa Theresa Hauser lõpetasid sportlaskarjäärid ning väidetavalt kaalub tippspordist taandumist ka David Komatz. "Ta pole veel lõplikku otsust teinud. Ta tahab veidi oodata ja näha, millised muutused koondises juhtuvad. Alles siis teeb ta oma otsuse," ütles Sumann Komatzi kohta.

Tulevikus ootab Sumann meeste seas suuri tegusi 23-aastaselt Fabian Müllauerilt. "Oleme meeste seas üsna palju maha jäänud. Me ei saanud 43-aastaselt Simon Ederilt imesid oodata. Olime siiski rõõmsad, et ta tegi hooaja kaasa. Fabianil on laskmises veel palju arenguruumi. On hea, et ta seab endale kõrged sihid, aga ta pettub endas kiiresti, kui kõik ei lähe plaanipäraselt. Sellega tuleb õppida toime tulema. Ta alustas olümpiamänge kehvalt, kuid seejärel järk-järgult tõstis oma taset. Hooaja viimasel trimestril oli juba palju paremas seisus. Kokkuvõttes, ta on astunud sammu edasi, isegi kui see ei ole veel tulemustes kajastunud."

Toimetaja: Henrik Laever

