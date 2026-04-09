Kevin Saar võitis Prantsusmaa meistrivõistluste etapi

Motosport
Kevin Saar
Kevin Saar Autor/allikas: FIM World Sidecarcross Championship
Motosport

Esmaspäeval toimus Chinonis quadide Prantsusmaa meistrivõistluste teine etapp. Eestlastest olid stardis Kevin Saar ja Endriko Ennok.

Chinonis toimunud etapi avasõit õnnestus Kevin Saarel suurepäraselt, kui võitis nii treeningu kui ka ajasõidu. Esimeses võistlussõidus oli Saar samuti selgelt kõige kiirem. Kolmandalt kohalt tõusis ta üsna kiirelt liidriks ja võttis lõpuks 24-sekundilise edumaaga esikoha norralase Christopher Tveraeni ees. Kolmandana lõpetas sõidu prantslane Theo Gourmaud. Ennok tuli avasõidus finišisse 15 kohal, vahendab msport.ee.

Teise sõidu start Saarel ebaõnnestus ja pidi sõitu alustama üsna tagant. Rajal oli ta aga taas selgelt kõige kiirem ning sõidu jooksul suutis ta mööduda kõikidest konkurentidest. Vägeva sõidu järel kuulus Saarele ka teises sõidus esikoht. Teine ja kolmas koht läksid taas Tveraenile ja Gourmaudile. Ennoki sõit õnnestus tunduvalt paremini ja ta jõudis finišisse 11. kohal.

"Etapp Chinonis läks minu jaoks väga hästi. Päev algas positiivselt treeningu ja kvalifikatsioonisõidu võitudega, mis tagas sõitudeks hea stardikoha," rääkis Saar. "Vaatamata teise sõidu keerulisele algusele oli võistluspäev edukas ja oli MM-sarjaks ettevalmistuseks ideaalne," lisas ta.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar 70 punktiga esikohale, teine oli 60 punktiga Tveraen ja kolmas 52 punktiga Gourmaud. Ennok tuli 25 punktiga 12. kohale. Kahe etapi järel on sarja liider 151 punktiga Gourmaud, Saar on 145 punktiga teine ja Rodolphe Scheinder 108 punktiga kolmas. Ennok asub 46 punktiga 14. kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

15:00

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

14:32

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

13:54

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

13:25

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

12:36

Kevin Saar võitis Prantsusmaa meistrivõistluste etapi

12:20

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

11:44

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

10:51

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

Loetumad uudised

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

