Kevin Saar võitis Prantsusmaa meistrivõistluste etapi

Chinonis toimunud etapi avasõit õnnestus Kevin Saarel suurepäraselt, kui võitis nii treeningu kui ka ajasõidu. Esimeses võistlussõidus oli Saar samuti selgelt kõige kiirem. Kolmandalt kohalt tõusis ta üsna kiirelt liidriks ja võttis lõpuks 24-sekundilise edumaaga esikoha norralase Christopher Tveraeni ees. Kolmandana lõpetas sõidu prantslane Theo Gourmaud. Ennok tuli avasõidus finišisse 15 kohal, vahendab msport.ee.

Teise sõidu start Saarel ebaõnnestus ja pidi sõitu alustama üsna tagant. Rajal oli ta aga taas selgelt kõige kiirem ning sõidu jooksul suutis ta mööduda kõikidest konkurentidest. Vägeva sõidu järel kuulus Saarele ka teises sõidus esikoht. Teine ja kolmas koht läksid taas Tveraenile ja Gourmaudile. Ennoki sõit õnnestus tunduvalt paremini ja ta jõudis finišisse 11. kohal.

"Etapp Chinonis läks minu jaoks väga hästi. Päev algas positiivselt treeningu ja kvalifikatsioonisõidu võitudega, mis tagas sõitudeks hea stardikoha," rääkis Saar. "Vaatamata teise sõidu keerulisele algusele oli võistluspäev edukas ja oli MM-sarjaks ettevalmistuseks ideaalne," lisas ta.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar 70 punktiga esikohale, teine oli 60 punktiga Tveraen ja kolmas 52 punktiga Gourmaud. Ennok tuli 25 punktiga 12. kohale. Kahe etapi järel on sarja liider 151 punktiga Gourmaud, Saar on 145 punktiga teine ja Rodolphe Scheinder 108 punktiga kolmas. Ennok asub 46 punktiga 14. kohal.