OTSEPILT | U-17 jalgpallikoondisele loositakse vastased kodusel EM-il

Euroopa meistritiitli nimel hakkavad 25. maist kuni 7. juunini Tallinnas ja Rakveres heitlema Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Taani, Montenegro, Belgia, Horvaatia ja Itaalia.

Hispaania on U-17 vanuseklassis kroonitud Euroopa meistriks enim kordi – koguni üheksal korral. Tiitlikaitsja Portugal tänavu finaalturniirile ei pääsenud, kuna pidi oma alagrupis leppima neljanda kohaga. Sarnaselt Eestile teeb oma finaalturniiri debüüdi ka Montenegro.

Loosimist juhib tuntud harrastusjalgpallur Robin Valting, turniiri ametliku saadikuna lööb kaasa Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier ning oma kohaloluga austab kogu sündmust UEFA meeste koondiste võistluste juht Marcello Alleca.

"Kui kunagi ise noortekoondistes mängisin, tundsin enne suuri mänge alati tugevat elevust ja mõnusat pinget. Kuigi minu karjäär on olnud pikk, mäletan seda tunnet siiani väga selgelt. Need olid mängud, mis innustasid ning kujundasid minu karjääri ja elu väga olulisel määral," rääkis Anier loosimise eel.

"Olen õnnelik, et Eesti noormeestel on võimalik kodusel turniiril mängida Euroopa kõige tugevamate võistkondade vastu," jätkas Anier. "Soovin kõigile mängijatele palju edu! Andke endast maksimum, võidelge Eesti eest täiega ja nautige kogu protsessi, sest siit võib alguse saada midagi tõeliselt suurt ja elumuutvat."

Eesti võõrustab kohtumisi neljal erineval staadionil: Tallinnas toimuvad mängud A. Le Coq Arenal, Kadrioru staadionil ja Kalevi Keskstaadionil ning alagrupimänge peetakse ka Rakvere staadionil. Turniir kulmineerub 7. juunil toimuva finaaliga, mis mängitakse A. Le Coq Arenal.