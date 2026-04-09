McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

Connor McDavid. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jäähokiliigas NHL tegi suurepärase esituse Connor McDavid, kes tiris oma koduklubi Edmonton Oilersi 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) võiduni San Jose Sharksi üle.

Üliandekas nooruk Macklin Celebrini viis Sharksi mängu alguses juhtima, kuid paar minutit hiljem viigistas seisu McDavid, kes aitas seejärel perioodi lõpus eeltöö teha Vassili Podkolzini tabamusele.

Teise kolmandiku alguses suurendas McDavidi söödust Oilersi eduseisu Jack Roslovic. Sharksi andis minutiga vastulöögi, aga McDavid taastas kiirelt Oilersi kaheväravalise edu ja vormistas veidi hiljem kübaratriki.

"Kõik mehed näitasid ennast heast küljest, kuid ilmselgelt oli McDavid üleplatsimees," sõnas Oilersi peatreener Kris Knoblauch. "Teine tähelepanuväärne asi oli see, et suutsime ülekaalust visata kolm väravat," lisas ta.

McDavid ületas kolmandat korda oma karjääris 130 resultatiivsuspunkti piiri. Ta juhib NHL-i punktitabelit 133 punktiga (47 väravat ja 86 väravasöötu). Üle 100 punkti on kirjas veel Nikita Kutšerovil (127), Nathan MacKinnonil (123) ja Celebrinil (108).

Viimasest kaheksast mängust kuus võitnud Oilers (90 punkti) juhib Pacific divisjoni kahepunktilise eduga Vegas Golden Knightsi ees. Läänekonverentsi üldtabelis asub Oilers neljandal kohal.

Teised tulemused:

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 0:4
New York Rangers - Buffalo Sabres 3:5

Toimetaja: Henrik Laever

