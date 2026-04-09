Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

Glinka sai teises ringis veidi vähem kui poolteist tundi kestnud matšis 6:3, 6:2 jagu ameeriklasest Strong Kirchheimerist (ATP 713.). Glinka võitis oma esimeselt servilt 86 protsenti punktidest, seevastu vastase näitaja oli 52. Mõlemad mehed sooritasid 10 äralööki ning Glinka tegi 20 ja Kirchheimer 38 lihtviga.

Kaheksa parema seas läheb kuuendana asetatud eestlane vastamisi Ecuadori esireketi Andres Andradega, kes paikneb maailma edetabelis 219. tabelireal.

Elena Malõgina langes Prantsusmaal Calvis toimuval ITF-i W75 kategooria turniiril üksikmängus konkurentsist välja, aga jätkab turniiri paarismängus, kus tema ja britt Alicia Dudeney on asetatud kolmandana. Kolmapäeval said nad veerandfinaalis 65 minutiga 6:2, 6:1 võidu belglanna Jana Otzipka ja prantslanna Marie Matteli üle.