Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

Eesti meeste teine reket Daniil Glinka (ATP 184.) pääses Floridas Sarasotas toimuval ATP Challenger 75 turniiril veerandfinaali.

Glinka sai teises ringis veidi vähem kui poolteist tundi kestnud matšis 6:3, 6:2 jagu ameeriklasest Strong Kirchheimerist (ATP 713.). Glinka võitis oma esimeselt servilt 86 protsenti punktidest, seevastu vastase näitaja oli 52. Mõlemad mehed sooritasid 10 äralööki ning Glinka tegi 20 ja Kirchheimer 38 lihtviga.

Kaheksa parema seas läheb kuuendana asetatud eestlane vastamisi Ecuadori esireketi Andres Andradega, kes paikneb maailma edetabelis 219. tabelireal.

Elena Malõgina langes Prantsusmaal Calvis toimuval ITF-i W75 kategooria turniiril üksikmängus konkurentsist välja, aga jätkab turniiri paarismängus, kus tema ja britt Alicia Dudeney on asetatud kolmandana. Kolmapäeval said nad veerandfinaalis 65 minutiga 6:2, 6:1 võidu belglanna Jana Otzipka ja prantslanna Marie Matteli üle.

Samal teemal

tenniseuudised

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

07.04

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

07.04

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

06.04

Malõgina kerkis maailma edetabelis veel kolme koha võrra

05.04

Adamson võitis taas Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

04.04

Eesti tenniselootus võitis Soomes ITF J100 turniiri

04.04

Argentina tennisist on Marrakeshis tegemas elu turniiri

03.04

Glinka kaotas kunagisele juunioride maailma esinumbrile

02.04

Swiatek palkas liivahooaja eel appi endise Nadali juhendaja

02.04

21 ässa servinud Shelton alustas liivahooaega edukalt

31.03

Malõgina piirdus Prantsusmaal avaringiga

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:44

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

11:30

OTSEPILT | U-17 jalgpallikoondisele loositakse vastased kodusel EM-il

10:51

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09:09

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08:05

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

ETV spordisaade, 8. aprill

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Kristin Kuuba kaotas EM-il maailma 20. reketile

08.04

Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

08.04

Spordimuuseumis näeb NHL-i ühe läbi aegade parima väravavahi hokikeppi

08.04

Laupäeval selguvad Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

loetumad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

07.04

Poola imelaps astus esimese sammu Crucible'i suunas

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

