Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

Meeste koondis osaleb suve esimeses pooles uue süsteemiga Euroopa liigas, ühistreeninguteks kogunetakse mais, alagrupiturniir algab juunis. Suve lõpus ootab ees Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, mille alagrupimängud peab Eesti meeskond Soomes Tamperes.

Peatreener Alar Rikbergi avalikustatud nimekirjas on 22 meest. Ühiseks laagriks kogunetakse 11. mail esmalt Tehvandil ja Käärikul ning seejärel liigutakse Tallinnasse.

"Olen saanud isiklikult suhelda kõigi 22 nimekirja kuuluva mehega, lisaks rääkinud ka kõikide Eesti klubide peatreeneritega ja saanud koosseisu valikut põhjalikult analüüsida. Oliver Venno loobus koondise mängudest, Timo Tammemaa ja Karli Allik tegelevad erinevate kuhjunud tervisemuredega ja on valmis suve teises pooles meeskonda aitama. Valiku tegemise üheks kriteeriumiks oli ka see, et kõik mehed oleksid 100 protsenti professionaalid ja saaksid osaleda kogu treeningprotsessis ning mängudel, seetõttu jäid eemale mõned mängijad isiklikikel põhjustel ja mõned, kes käivad palgatööl ning ei saa ainult võrkpallile pühenduda," selgitas peatreener valiku tagamaid.

Koondisesse on tulemas ka mitu debütanti – Andres Jefanov, Kaspar Timusk, Joosep Kurik ja Hendrik Luuken.

"Ühelt poolt oli eesmärk saada kokku võimalikult parim koondis, teisalt kaasata rohkem noori, mõeldes järkjärgulisele põlvkondade vahetusele. Kuna nimekiri on pikk ja võistlustele saab üles anda 14 meest, siis selleks, et kõik saaksid kvaliteetseid treeninguid, kaasame võistlusperioodiks veel kuus nooremat perspektiivikamat mängijat, et nad saaksid ka koondise õhkkonda nuusutada. Kui meeskond on mängudel, jääb ka keegi treeneritest koju ja tegeleb nendega. Nii saame tagada, et kõigil oleks võimalikult sarnane rutiin ja intensiivsus," lisas Rikberg.

Alates uuest aastast on võimalik läbi uue süsteemiga Euroopa liiga tagada koht ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 2026. aastal on Euroopa liigas osalevatel koondistel võimalik püüda nelja kohta EM-finaalturniiril. Seejuures saavad Euroopa liigas osaleda ainult need koondised, kes ei osale Maailmaliigas.

Eesti koondise kandidaadid:

Sidemängijad:

Kusti Nõlvak (190 cm, 34 a, Selver x TalTech)

Renet Vanker (192 cm, 27 a, CS Arcada Galați, Rumeenia)

Robert Viiber (204 cm, 29 a, Centurions Narbonne, Prantsusmaa)

Diagonaalründajad:

Andres Jefanov (207 cm, 17 a, Selver x TalTech)

Renee Teppan (197 cm, 32 a, SCM Zalău, Rumeenia)

Kaspar Timusk (202 cm, 19 a, Audentes/Solarstone)

Nurgaründajad:

Albert Hurt (190 cm, 26 a, SCM Zalău, Rumeenia)

Valentin Kordas (191 cm, 27 a, Bigbank Tartu)

Joosep Kurik (203 cm, 19 a, Chênois Genève VB, Šveits)

Timo Ander Lõhmus (183 cm, 24 a, CS Arcada Galați, Rumeenia)

Märt Tammearu (198 cm, 25 a, Voreas Hokkaido, Jaapan)

Robert Täht (191 cm, 32 a, Al Jazira Sport Club, Araabia Ühendemiraadid)

Tristan Täht (193 cm, 20 a, Pärnu VK)

Temporündajad:

Andri Aganits (207 cm, 32 a, Selver x TalTech)

Marx Aru (203 cm, 23 a, Bigbank Tartu)

Hendrik Luuken (201 cm, 21 a, Selver x TalTech)

Sten Perillus (202 cm, 25 a, Pärnu VK)

Alex Saaremaa (210 cm, 25 a, Chaumont Volley-Ball 52, Prantsusmaa)

Mihkel Varblane (201 cm, 26 a, Selver x TalTech)

Liberod:

Cris Karlis Lepp (189 cm, 27 a, Barrus Võru VK)

Silver Maar (184 cm, 27 a, Selver x TalTech)

Alari Saar (177 cm, 30 a, Pärnu VK)

Sõprusmängud:

28. mai Läti vs Eesti (Sigulda, Läti)

29. mai Soome vs Eesti (Sigulda, Läti)

Euroopa liiga alagrupimängud:

5. juuni Slovakkia – Eesti (Poprad, Slovakkia)

6. juuni Albaania – Eesti (Poprad, Slovakkia)

12. juuni Eesti – Kosovo (Tallinn, Eesti)

14. juuni Eesti – Austria (Tallinn, Eesti)

20. juuni Montenegro – Eesti (Bieljo Polje, Montenegro)

21. juuni Rootsi – Eesti (Bieljo Polje, Montenegro)