X!

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

Autor/allikas: fiba.basketball
Sander Raieste koduklubi Murcia alistas FIBA Euroopa karikasarja poolfinaali teises mängus Thessaloniki PAOK-i 89:85 (20:19, 27:21, 16:20, 26:25), kuid langes konkurentsist välja koondskooriga 162:164.

Murcia kodusaalis toimunud tasavägises kohtumises vahetusid juhtohjad kokku 17. korral. Murcia oli viimase veerandaja eel kahe mängu summas ees nelja punktiga, ent PAOK püsis tänu Breein Tyreele järel ning tagas lõpusireeni kõlades edasipääsu finaali, kus minnakse vastamisi Hispaania klubi Bilbaoga.

Peaaegu pooled Murcia punktidest viskas ameeriklasest leegionär David De Julius, kelle arvele jäi 41 punkti, millega kordas sarja rekordit. Ta tabas väljakult 25 viskest 15, lisaks saatis korvi kõik seitse vabaviset. Raieste platsil ei käinud, sest taastub jätkuvalt jalavigastusest. Tyree kogus PAOK-i resultatiivseimana 29 silma.

Mullu tiitlivõitjaks tulnud Bilbao alistas samal ajal poolfinaali kordusmängus ungarlaste Szombathely Falco 95:88 (23:17, 25:20, 21:30, 26:21) ning võitis seeria koondskooriga 193:169.

Finaali avamäng toimub 22. aprillil PAOK-i kodusaalis ja kordusmäng leiab aset 29. aprillil Bilbao väljakul.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

07.04

Kalev/Cramo kaotas pronksimängus Riia VEF-ile

07.04

Legia alistas Suuroru klubi, Tass naasis platsile tubli esitusega

07.04

San Antonio teenis 60. võidu, aga Wembanyama sai viga

07.04

Veesaare ülikool palkas peatreeneriks Jokiciga meistriks tulnud Malone'i

07.04

Michigani korvpallimeeskond lõpetas Märtsihullusel pika ootuse

06.04

Asi ja Teder lõpetasid põhihooaja, Jaama aitas Columbia turniirivõiduni

06.04

Tartu Ülikool mängib Eesti-Läti liiga finaalis täismaja ees

videod

sport.err.ee uudised

11:44

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

11:30

OTSEPILT | U-17 jalgpallikoondisele loositakse vastased kodusel EM-il

10:51

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

09:09

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

08:35

Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

08:05

TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Selver x TalTech võitis otsustava geimi ja viigistas pronksiseerias seisu

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

ETV spordisaade, 8. aprill

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

08.04

Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

loetumad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

08.04

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

08.04

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

08.04

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

07.04

Poola imelaps astus esimese sammu Crucible'i suunas

08.04

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

