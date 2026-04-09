Raieste klubi jäi ülinapilt finaali ukse taha

Murcia kodusaalis toimunud tasavägises kohtumises vahetusid juhtohjad kokku 17. korral. Murcia oli viimase veerandaja eel kahe mängu summas ees nelja punktiga, ent PAOK püsis tänu Breein Tyreele järel ning tagas lõpusireeni kõlades edasipääsu finaali, kus minnakse vastamisi Hispaania klubi Bilbaoga.

Peaaegu pooled Murcia punktidest viskas ameeriklasest leegionär David De Julius, kelle arvele jäi 41 punkti, millega kordas sarja rekordit. Ta tabas väljakult 25 viskest 15, lisaks saatis korvi kõik seitse vabaviset. Raieste platsil ei käinud, sest taastub jätkuvalt jalavigastusest. Tyree kogus PAOK-i resultatiivseimana 29 silma.

Mullu tiitlivõitjaks tulnud Bilbao alistas samal ajal poolfinaali kordusmängus ungarlaste Szombathely Falco 95:88 (23:17, 25:20, 21:30, 26:21) ning võitis seeria koondskooriga 193:169.

Finaali avamäng toimub 22. aprillil PAOK-i kodusaalis ja kordusmäng leiab aset 29. aprillil Bilbao väljakul.