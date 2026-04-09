TalTech/Nordaid asus pronksiseeriat juhtima

Kolmapäeval sai avavile kolme võiduni peetav võrkpalli naiste Eesti meistrivõistluste pronksiseeria, milles on vastamisi põhiturniiri kolmas TalTech/Nordaid ja viies Viljandi Metall.

Kodupubliku ees mänginud TalTech võitis esimese geimi 25:21 ja teise 25:15 tulemusega, kuid jäi kolmandas alla kuue punktiga 19:25. Neljandas geimis põnevust ei tekkinud, kui võõrustajad loovutasid sarnaselt teisele geimile vaid 15 punkti ja saavutasid 3:1 (25:21, 25:15, 19:25, 25:15) võidu, vahendab Volley.ee.

Rünnakul 39-protsendilise efektiivsusega (38-st 15) tegutsenud Maren Mõrd tõi võitjatele 18 (+6), Dzintra Lember 17, viie blokipunktiga säranud Anu Talvar 12 ja Sirli Tänav üheksa punkti. Kelly Metsamärt kogus viljandlannade poolel 16 ja Erle Püvi 11 punkti.

Bloki abil teenisid võitjad üheksa ja kaotajad viis punkti. Serviässades arvestuses olid omakorda ühe punktiga paremad külalised – Viljandi esindus lõi kaheksa ja TalTech seitse ässa. Rünnakul oli TalTechi efektiivsus 40% ja Viljandil 29%.

Seeria teine mäng toimub 12. aprillil kell 14 Viljandi Spordihoones ja kolmas kohtumine 18. aprillil kell 13 TalTechi Spordihoones.