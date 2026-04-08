Käsipalli meistriliiga põhiturniir lõppes favoriitide võiduga

Kolmapäeval peeti meeste käsipalli meistriliiga põhiturniiri viimased kohtumised. Põlva Serviti võõrustas Viljandi HC-d, oma hooaja viimase kohtumise pidanud SK Tapa/Team Kaitsevägi ja HC Viimsi/Alexela sõitsid külla vastavalt HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile ja Mistrale.

HC Kehra väravavahi Hannes Hapsalo ja SK Tapa puuriluku Madis Valgu töö postide vahel tegi meeskondade kohtumise algusest väravatevaese ning juba neljandal minutil võtsid võõrustajate treenerid aja maha. 15. minutil tõi Trivo Vaigurand tabloole seisuks 6:6. Seejärel võtsid Horizoni mehed 8:3 spurdi abil initsiatiivi enda kätte ning võitsid poolaja 19:13.

Teisel poolajal püsis mäng kodupubliku ees mänginud meeskonna käes. Timo Roomere värava järel juhiti 28:20 ja lõppseisuks vormistati 35:28. HC Kehra eest said käe valgeks 13 mängijat ning nende seas oli resultatiivseim Maksim Tanner Mc Cauley viie väravaga. SK Tapa poolelt tabas Marcus Rättel seitse korda.

Mistra suutis Vahur Oolupi ja Serhii Orlovskyi nelja värava abil end HC Viimsi vastu 19. minutiks 15:9 ette rebida. Alexela mehed aga favoriitide vastu alla ei andnud, hoides võõrustajad poolaja viimased kaheksa minutit vaid ühe värava peal ja skoorides ise samal ajal kolmel korral. Poolajale minnes juhtis Mistra 18:14.

Teise perioodi alguses aga rebis Mistra end taas kaugemale ning Karl Roosna tabamuse järel juhiti 40. minutil 24:16. Seejärel kohtumine taas võrdsustus, kuid ohtlikuks külalised enam vastastele ei saanud ja lõpuks tunnistati võõrustajate 29:35 paremust. Mistra eest sai Orlovskyi kirja seitse ning HC Viimsi poolel viskas Georg Gustav Kont kaheksa väravat.

Serviti ja Viljandi vahelises kohtumises viis Jürgen Rooba viies värav võõrustajad 18. minutiks 13:9 ette. Valitsevad Eesti meistrid olid sõiduvees ning Stanislav Kholodiuki ja Mathias Rebase tabamuste järel juhiti poolajaks 21:14. Teise perioodi keskpaigaks põlvakad vahet suuremaks ei suutnud teha, kui Ott Variku väravast vahe veel 22:28 peale kahanes.

Seejärel aga tegi Serviti taas väikese vahespurdi ning pani mängule punkti. Stanislav Kholodiuki kaheksa ning Jürgen Rooba ja Mathias Rebase seitsme tabamuse pealt võtsid põhiturniiri kaotuseta läbinud mehed oma viimases kohtumises kindla 39:25 võidu. Viljandi eest viskasid Hendrik Koks 7 ning Aleksander Pertelson 5 väravat.

"Peaprooviks väga hea," alustas Jürgen Rooba mängujärgset kommentaari. "Kui eelmises kohtumises oli väga kehvasid perioode, siis oli hea, et üks matš oli veel vahel ning saime oma asju läbi teha. Üks trenn on veel minna, et pisidetaile lihvida, kuid usun, et oleme finaalturniiriks valmis."

"Klassikaline tulemus," jätkas Viljandi HC poolelt Aleksander Pertelson. "Kui laseme Põlva oma rumalate pallikaotuste ja visete järel jooksma, siis on nende kiirrünnakute vastu rohtu raske leida. Kohati suutsime ka positsioonis lahendusi leida, kuid mingid hetked kaome täiesti ära."

Põlva Serviti ning Mistra jaoks oli kolmapäevane kohtumine suuresti peaprooviks nädalavahetusel eesootavaks Balti liiga finaalturniiriks. Meistriliigas minnakse aprilli teises pooles algavates poolfinaalides minnakse vastamisi HC Kehra ja Viljandiga.