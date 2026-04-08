X!

Tartu ja Valmiera mängisid Eesti-Läti liiga finaali avaveerandi viiki

Tartu Ülikool Maks & Moorits ning Valmiera mängisid Eesti-Läti korvpalliliiga finaalis avaveerandi 26:26 viiki.

Kuigi Martin Paasoja vabavisete ja Bryce McBride'i tabava kaugviske järel läks Tartu koduse täismaja ees vähem kui minutiga 5:0 juhtima, oli avaveerand tasavägine ja Valmiera püsis oma põhimeeste Dominykas Stenionise, Verners Kohsi ja Aniwaniwa Tait-Jonesi korvide toel mängus.

Tartu keskmängija Dylan Painter pakkus Tartu publikule kahe järjestikuse pealtpanekuga elevust, efektselt surus palli pealt ka Markus Ilver, aga Andrew Pacheri kaugviske järel lõppes avaveerand viigiliselt.

Uudis täieneb.

Toimetaja: Anders Nõmm

Tartu ja Valmiera mängisid Eesti-Läti liiga finaali avaveerandi viiki

