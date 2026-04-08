Spordimuuseumis näeb NHL-i ühe läbi aegade parima väravavahi hokikeppi

Sel laupäeval selgitavad Narva PSK ja SK Viru Sputnik otsustavas viiendas kohtumises 2026. aasta Eesti meistri meeste jäähokis. Sümboolselt on võistluse valguses spordimuuseumisse jõudnud legendaarse väravavahi Patrick Roy autogrammiga jäähokikepp, mis pärineb sportlase Montreal Canadiensi aegadest.

Haruldase eseme taga peitub isiklik saamislugu. Nimelt viibis Eesti tunnustatud kirurg ja arstiteadlane Ants Peetsalu 1995. aastal Kanadas ja USA-s, kus ta kohtus eri paigas oma kolleegidega. Peetsalu mängis veel vanemas eas ise jäähokit ja nii viis kanadalasest võõrustaja ta vaatama Montreal Canadiensi kohtumist.

Mängu lõppedes kingiti eestlasele Montreali mängija, ühe NHL-i läbi aegade parima väravavahi Patrick Roy KOHO jäähokikepp koos sportlase autogrammiga. Lisaks on neljakordne Stanley karikavõitja Roy hiljem tegutsenud ka treenerina NHL-is (viimati New York Islandersis).

"Kuna tegu on esimese NHL-i mängija esemega meie kogudes, on see ese muuseumi jaoks väga eriline. Oleme väga tänulikud Margot Peetsalule, kelle kaudu abikaasa reliikvia tänaseks päevaks muuseumi jõudis," ütles spordimuuseumi peavarahoidja Kaarel Antons.

Patrick Roy jäähokikepiga saavad tutvuda kõik Baltimaade suurima spordimuuseumi külastajad muuseumi avatud hoidlas. Tartu peatänaval asuvas Euroopa ühes kaasaegseimas spordimuuseumis saab lisaks ajalooliste esemete uudistamisele end ka ise paljudel spordialadel proovile panna ning avastada Eesti spordi rikkalikku ajalugu.