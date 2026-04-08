Rahvusvaheline Hope Cup toob Tartus jääle rekordarvu iluuisutajaid

9.-12. aprillil võõrustab Astri Arena liuväli rahvusvahelist iluuisutamisvõistlust Hope Cup 2026, mis toob kokku kokku 385 sportlast erinevatest vanuse- ja tasemekategooriatest. Jääle astuvad iluuisutajad Eestist, Soomest, Leedust, Lätist ja Tšehhist.

Hope Cup ühendab nii kõige nooremad uisutajad, kes teevad oma esimesi võistlussamme, kui ka kogenud juunioride ja seenioride taseme sportlased. Suur osalejate arv loob tiheda konkurentsi ning pakub kolme päeva jooksul publikule mitmekesist ja kaunist spordielamust.

"Tegemist on võistlusega, mis annab noortele sportlastele väga olulise kogemuse ning võimaluse end rahvusvahelises konkurentsis proovile panna," ütles Astri Arena tegevjuht Triin Hütt. "Nii suur osalejate arv näitab selgelt, et kevadine Tartu on pugenud uisutajate südamesse ning Hope Cup on kujunenud oluliseks kohtumispaigaks iluuisutajatele," lisas ta.

Tartu Uisukooli poolt korraldatav iluuisuvõistlus Hope Cup toimub tänavu juba 12. korda. Võistluse jälgimine on pealtvaatajatele tasuta. Sündmus toob Tartusse sadu sportlasi, treenereid ja pereliikmeid, elavdades Tartu linna spordielu.