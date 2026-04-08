Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

Eesti laskesuusatamise täiskasvanute ja järelkasvukoondiste juhendamist jätkavad järgmisel hooajal ka lõppenud hooajal ametis olnud treenerid.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni teatel vastutavad rahvuskoondise eest ka edaspidi Haavard Gutubö Bogetveit ja Karel Viigipuu. Järelkasvukoondise eesotsas on jätkuvalt Martin Gultvedt Winger ja Kalev Ermits.

"Kui sportlased on rahul ja mitmed neist teevad oma senise karjääri parima hooaja, siis pole alaliidul raske otsustada. Meie kindel soov oli kõigi nelja treeneriga koostööd jätkata," ütles spordidirektor Kauri Kõiv.

Möödunud hooaeg näitas, et norralastest treenerid on Eestis väga hästi vastu võetud. "Põhjamaine lähenemine sobib meie sportlastele, mida on näha nii meeskonna õhkkonnast kui ka paranenud tulemustes," lisas alaliidu president Tarmo Kärsna.

"Positiivne on see, et mõlema tiimi juures jätkab ka eestlastest treener, kes on heaks vahelüliks, et jagada teadmisi Audentese spordigümnaasiumi ja klubidega. Järjepidevus on spordis heade tulemuste vundament."

Rahvus- ja järelkasvukoondisel on sarnane treeningmetoodika ning osad ühised laagrid, mis teeb võistlusperioodil sportlaste roteerumise erinevate sarjade vahel sujuvamaks.

"Olümpia valus tagasilöök on unustatud ning pilgud pööratud 2027. aasta Otepää maailmameistrivõistlustele. Maikuus peavad mõlemad koondised just Otepääl oma esimese treeninglaagri," lisas Kõiv.

Nii rahvus- kui järelkasvukoondise ettevalmistusprogrammi kutsutud sportlaste nimekiri kinnitatakse hiljemalt aprilli lõpus.