Colorado Avalanche võitis NHL-is läänekonverentsi

Esimesel kolmandikul panid Colorado võidule aluse Valeri Nitšuškini ja Martin Necase tabamused. Kohe teise kolmandiku alguses viskas Nitšuskin arvulisest vähemusest ka kolmanda värava.

Robert Thomas vähendas teise kolmandiku lõpupoole kodumeeskonna kaotusseisu, aga sellele enam jätku ei tulnud ja 112 punkti peale tõusnud Colorado kindlustas konverentsi võidu.

Hetkel järgnevad neile Dallas Stars 104 ja Minnesota Wild 102 punktiga. Need kolm klubi on ühtlasi taganud koha Stanley karikamängudel, aga ülejäänud viis on veel jagamisel.

Soome väravavaht Justus Annunen tõrjus kõik 43 vastaste pealeviset ja aitas Nashville Predatorsi võõrsil 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) võiduni kuuenda kaotuse järjest saanud Anaheim Ducksi üle.

Samuti on kuus kaotust järjest kirjas Seattle Krakenil, kes alistus võõrsil Minnesotale 2:5 (2:1, 0:2, 0:2). Matt Boldy viskas võitjate kasuks värava ja andis tulemusliku söödu.

Tulemused: Montreal - Florida 4:3 kv, Ottawa - Tampa Bay 6:2, Detroit - Columbus 3:4 kv, New Jersey - Philadelphia 1:5, Carolina - Boston 6:5 la, St. Louis - Colorado 1:3, Dallas - Calgary 4:3, Minnesota - Seattle 5:2, Utah - Edmonton 6:5 la, Vancouver - Las Vegas 1:2, Anaheim - Nashville 0:5.