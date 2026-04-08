Colorado Avalanche võitis NHL-is läänekonverentsi

Colorado Avalanche
Colorado Avalanche alistas võõrsil St. Louis Bluesi 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) ja kindlustas jäähokiliigas NHL läänekonverentsi võidu.

Esimesel kolmandikul panid Colorado võidule aluse Valeri Nitšuškini ja Martin Necase tabamused. Kohe teise kolmandiku alguses viskas Nitšuskin arvulisest vähemusest ka kolmanda värava.

Robert Thomas vähendas teise kolmandiku lõpupoole kodumeeskonna kaotusseisu, aga sellele enam jätku ei tulnud ja 112 punkti peale tõusnud Colorado kindlustas konverentsi võidu.

Hetkel järgnevad neile Dallas Stars 104 ja Minnesota Wild 102 punktiga. Need kolm klubi on ühtlasi taganud koha Stanley karikamängudel, aga ülejäänud viis on veel jagamisel.

Soome väravavaht Justus Annunen tõrjus kõik 43 vastaste pealeviset ja aitas Nashville Predatorsi võõrsil 5:0 (0:0, 3:0, 2:0) võiduni kuuenda kaotuse järjest saanud Anaheim Ducksi üle.

Samuti on kuus kaotust järjest kirjas Seattle Krakenil, kes alistus võõrsil Minnesotale 2:5 (2:1, 0:2, 0:2). Matt Boldy viskas võitjate kasuks värava ja andis tulemusliku söödu.

Tulemused: Montreal - Florida 4:3 kv, Ottawa - Tampa Bay 6:2, Detroit - Columbus 3:4 kv, New Jersey - Philadelphia 1:5, Carolina - Boston 6:5 la, St. Louis - Colorado 1:3, Dallas - Calgary 4:3, Minnesota - Seattle 5:2, Utah - Edmonton 6:5 la, Vancouver - Las Vegas 1:2, Anaheim - Nashville 0:5.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

12:18

Colorado Avalanche võitis NHL-is läänekonverentsi

07.04

Hokikoondislane Arrak: meil on kuldmedali võitmiseks päris head võimalused

07.04

Rooba aitas väravasööduga KooKoo nelja parema sekka

07.04

Karistusvisetel võitnud Kings kerkis taas play-off'i kohale

06.04

Hokikoondis lendab varakult MM-ile: nii ongi vaja asjadele läheneda

06.04

Eesti meeste jäähokikoondis alustab ettevalmistust MM-turniiriks

05.04

Galerii: Naiste hokimeistriks tuli esimest korda Tallinna HC Grizzlyz

05.04

Galerii: Narva viis Eesti hokifinaali otsustavasse mängu

05.04

Rooba söödud aitasid KooKoo poolfinaali lävele

05.04

Naiste hokifinaali läks juhtima HC Grizzlyz, pronksi sai HK Säde

04.04

Galerii: Narva pööras hokifinaalis viimase minutiga kaotusseisu võiduks

04.04

NHL-i raudmees: ma lihtsalt armastan hokit

03.04

Kombe klubi avas veerandfinaalides võiduarve

03.04

Stankoveni duubel viis Hurricanesi karikamängudele

02.04

HC Panter peab uue peatreeneri leidma

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

15:45

Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

15:05

Noored Eesti purjetajad näitasid Itaalias head taset

14:44

Gregor Lootus tuli Hollandi motokrossi meistrivõistluste etapil teiseks

14:25

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

13:58

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

13:32

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

13:00

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

11:35

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

11:16

Paar viiki pole kahandanud tiitlimatši suunas liikuva Sindarovi üldedu

10:58

Lisell Jäätma näitas MK-etapi kvalifikatsioonis täpset silma

