VAATA OTSE | Levadia võõrustab tabeli punast laternat Vaprust

Täna kell 18.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov.

Levadia on hooaja esimese nelja kohtumise peale saanud kaks võitu ja kaks viiki. Eelmises voorus viigistas Levadia kodus Nõmme Unitediga 1:1. "Peamine õppetund on see, et väljakul tuleb anda endast kõik olenemata vastastasest," meenutas Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

"Alustasime kohtumist hästi, initsiatiiv oli meie käes ja värav oli koguaeg õhus. Paraku kaotasime paaris olukorras fookuse ja kinkisime vastasele penalti ning seejärel sattusime raskesse olukorda, kui pidime olude sunnil vähemuses mängima."

"Mulle meeldis, kuidas võistkond reageeris, mängu lõpus suutsime päästa punkti," jätkas peatreener. "Meeskonnal on sisu olemas. Peame kaitses teatud olukordades olema valvsamad ning lahendama rünnakuid külmavereliselt."

Mis toob edu Vapruse vastu? "Peame mängima oma mängu ja näitama igas olukorras, et oleme väljakul parem meeskond. Vastaste värava all peame olema külmaverelised ja realiseerima oma võimalused. Nii lihtne ongi."

Pärnu on saanud ühe võidu kõrvale kolm kaotust ja asub turniiritabelis viimasel positsioonil. Viimati kaotati kodus Harju JK Laagrile 0:2. "Esimene kuu on mängitud – märts tõi endaga kaasa nii tõuse kui mõõnu," sõnas Vapruse peatreener Igor Prins. "Teeme väikesed vigade parandused ja anname endast kõik, et tuua punktilisa Pärnusse."