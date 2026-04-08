VAATA OTSE | Levadia võõrustab tabeli punast laternat Vaprust

Premium liiga
Täna kell 18.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov.

Levadia on hooaja esimese nelja kohtumise peale saanud kaks võitu ja kaks viiki. Eelmises voorus viigistas Levadia kodus Nõmme Unitediga 1:1. "Peamine õppetund on see, et väljakul tuleb anda endast kõik olenemata vastastasest," meenutas Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

"Alustasime kohtumist hästi, initsiatiiv oli meie käes ja värav oli koguaeg õhus. Paraku kaotasime paaris olukorras fookuse ja kinkisime vastasele penalti ning seejärel sattusime raskesse olukorda, kui pidime olude sunnil vähemuses mängima."

"Mulle meeldis, kuidas võistkond reageeris, mängu lõpus suutsime päästa punkti," jätkas peatreener. "Meeskonnal on sisu olemas. Peame kaitses teatud olukordades olema valvsamad ning lahendama rünnakuid külmavereliselt."

Mis toob edu Vapruse vastu? "Peame mängima oma mängu ja näitama igas olukorras, et oleme väljakul parem meeskond. Vastaste värava all peame olema külmaverelised ja realiseerima oma võimalused. Nii lihtne ongi."

Pärnu on saanud ühe võidu kõrvale kolm kaotust ja asub turniiritabelis viimasel positsioonil. Viimati kaotati kodus Harju JK Laagrile 0:2. "Esimene kuu on mängitud – märts tõi endaga kaasa nii tõuse kui mõõnu," sõnas Vapruse peatreener Igor Prins. "Teeme väikesed vigade parandused ja anname endast kõik, et tuua punktilisa Pärnusse."

Samal teemal

premium liiga uudised

18:45

VAATA OTSE | Levadia võõrustab tabeli punast laternat Vaprust Uuendatud

14:25

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

07.04

Flora kehv seeria sai viimaks läbi

07.04

Premium liiga esimese kuu parimad valiti täiseduga alustanud Kaljust

04.04

Hiline värav päästis Levadiale Nõmme Unitedi vastu punkti

03.04

Flora mõõn sai Tartus jätku

03.04

Kalju tuli kaotusseisust välja ja korjas taas kolm punkti

03.04

VIDEO | Kalju vastas Transi avaväravale kahega

25.03

Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

22.03

Anier: kohtunikud teevad oma tööd, pealtvaatajatele väga huvitav mäng

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

19:22

Tartu ja Valmiera mängisid Eesti-Läti liiga finaali avaveerandi viiki

19:15

Seixas hoiab Baskimaal kaheminutilist edu

18:45

VAATA OTSE | Levadia võõrustab tabeli punast laternat Vaprust Uuendatud

18:35

Spordimuuseumis näeb NHL-i ühe läbi aegade parima väravavahi hokikeppi

17:54

Laupäeval selguvad Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

16:59

Rio olümpiapargis puhkes tulekahju

16:05

Rahvusvaheline Hope Cup toob Tartus jääle rekordarvu iluuisutajaid

15:45

Pärsia lahe konflikt lükkab Teemantliiga hooaja algust edasi

15:05

Noored Eesti purjetajad näitasid Itaalias head taset

14:44

Gregor Lootus tuli Hollandi motokrossi meistrivõistluste etapil teiseks

14:25

Karmi trauma saanud Narva Transi kaptenile on tehtud juba kaks lõikust

13:58

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

13:32

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

13:00

FOTOD | Tartu on suure korvpallifinaali ootuses

12:18

Colorado Avalanche võitis NHL-is läänekonverentsi

