TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Levadia ja Vaprus

Premium liiga
Premium liiga

Täna kell 18.55 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Pärnu JK Vaprus. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Lelov.

Levadia on hooaja esimese nelja kohtumise peale saanud kaks võitu ja kaks viiki. Eelmises voorus viigistas Levadia kodus Nõmme Unitediga 1:1. "Peamine õppetund on see, et väljakul tuleb anda endast kõik olenemata vastastasest," meenutas Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

"Alustasime kohtumist hästi, initsiatiiv oli meie käes ja värav oli koguaeg õhus. Paraku kaotasime paaris olukorras fookuse ja kinkisime vastasele penalti ning seejärel sattusime raskesse olukorda, kui pidime olude sunnil vähemuses mängima."

"Mulle meeldis, kuidas võistkond reageeris, mängu lõpus suutsime päästa punkti," jätkas peatreener. "Meeskonnal on sisu olemas. Peame kaitses teatud olukordades olema valvsamad ning lahendama rünnakuid külmavereliselt."

Mis toob edu Vapruse vastu? "Peame mängima oma mängu ja näitama igas olukorras, et oleme väljakul parem meeskond. Vastaste värava all peame olema külmaverelised ja realiseerima oma võimalused. Nii lihtne ongi."

Pärnu on saanud ühe võidu kõrvale kolm kaotust ja asub turniiritabelis viimasel positsioonil. Viimati kaotati kodus Harju JK Laagrile 0:2. "Esimene kuu on mängitud – märts tõi endaga kaasa nii tõuse kui mõõnu," sõnas Vapruse peatreener Igor Prins. "Teeme väikesed vigade parandused ja anname endast kõik, et tuua punktilisa Pärnusse."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga uudised

08:37

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Levadia ja Vaprus

07.04

Flora kehv seeria sai viimaks läbi

07.04

Premium liiga esimese kuu parimad valiti täiseduga alustanud Kaljust

04.04

Hiline värav päästis Levadiale Nõmme Unitedi vastu punkti

03.04

Flora mõõn sai Tartus jätku

03.04

Kalju tuli kaotusseisust välja ja korjas taas kolm punkti

03.04

VIDEO | Kalju vastas Transi avaväravale kahega

25.03

Lepistu: minu profikarjäär on 95-protsendilise tõenäosusega läbi

22.03

Anier: kohtunikud teevad oma tööd, pealtvaatajatele väga huvitav mäng

22.03

VIDEO | Ainsalu lõi kaks ilusat väravat, aga Paide sai tänu VAR-ile viigi

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

11:35

Korraliku edu sisse saanud Kaunase Žalgiris lasi koduareenil mängu käest

11:16

Paar viiki pole kahandanud tiitlimatši suunas liikuva Sindarovi üldedu

10:58

Lisell Jäätma näitas MK-etapi kvalifikatsioonis täpset silma

10:28

Suri legendaarne jalgpallitreener Mircea Lucescu

09:55

Kuuba alustab EM-i tugeva konkurendi vastu: tegemist on väga ebamugava vastasega

09:10

New Orleans Pelicans korraldas klubi ajaloo suurima viskekontserdi

08:37

TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Levadia ja Vaprus

07:57

VIDEO | Shein lõi Norras teist mängu järjest värava

07.04

Bayern naaseb Madridist võiduga

07.04

Drell ja Joventut tümitasid Meistrite liigas AEK-d

07.04

Olümpiakogemusega Kivistik juhendab Saaremaal kergejõustiku järelkasvu

07.04

Hokikoondislane Arrak: meil on kuldmedali võitmiseks päris head võimalused

07.04

ETV spordisaade, 7. aprill

07.04

Rooba aitas väravasööduga KooKoo nelja parema sekka

07.04

Kalev/Cramo kaotas pronksimängus Riia VEF-ile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo